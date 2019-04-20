Указ о лжепредпринимательстве все-таки отменен. Но обрадует ли это бизнес?

neg.by А все за те санкции в отношении добросовестных предпринимателей, к которым он зачастую приводил, пишет





При этом никто не спорил с тем, что с теневой экономикой бороться надо, «бестоварные» сделки – это обман государства, а незаконные механизмы налоговой оптимизации вредны не только для бюджета, но и для тех, кто их использует. Однако меры, предусмотренные Указом № 488, оказались слишком грубым инструментом, который в руках белорусских правоохранительных органов оказался не скальпелем, которым можно было осторожно «вырезать» больные места, а огромной дубиной, от которой «щепки» в виде пострадавших добросовестных субъектов хозяйствования «летели во все стороны».





Василий Матюшевский, который в свое время занимал должность первого вице-премьера Беларуси, даже как-то заявил, что в борьбе с лжепредпринимательством государственные органы «впали в крайности», а про Указ № 488 сказал, что он «нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране».





Отменить «вредный» документ нам обещали еще в октябре прошлого года, когда нынешний первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что Президент Беларуси поддержал эту инициативу. В декабре о том же говорил, выступая в Парламенте, и замминистра финансов Дмитрий Кийко, который даже назвал дату такой отмены – 1 января 2019 г. Однако время шло, а Указ о лжепредпринимательстве (именно это название навсегда «прилипло» к нему в бизнес-среде) все продолжал действовать, хотя многие представители силовых структур и говорили, что его нормы на практике уже не применяются.





Тем более, что с начала года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса, где была норма (п. 4 ст. 33), которая давала в руки налоговых органов, возможно, еще более грозный инструмент для борьбы с уклонением от уплаты налогов (подробнее см. «ЭГ» № 18 от 12.03.2019 «Бессмертный Указ № 488» и «Станет ли статья 33 НК «расстрельной»? Ее обратной силы боятся больше, чем «лжепредпринимательского» Указа»).





Последняя достоверная информация о судьбе Указа № 488 появилась в начале апреля, когда сотрудники МНС, отвечая на вопросы, поступившие к «Большому разговору с Президентом», сообщили, что проект нормативного правового акта о его отмене находится на рассмотрении в Администрации Главы государства.









Прошло еще две недели, и пресс-служба Президента сообщила, что подписан Указ от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», разместив его текст на своем сайте. И в нем, в частности предусмотрено, что Указ № 488 признан утратившим силу. Причем, как отметили в пресс-службе, такое решение было принято, «поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе».





Кроме того, изменения внесены и некоторые указы Президента, связанные с регулированием контрольной деятельности.





Так, п. 10 Положения о Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля, утв. Указом Президента от 11.02.2009 № 87 (далее – ДФР), в котором перечислены права этого департамента, дополнен правом ДФР:





1) составлять в порядке, определенном Комитетом госконтроля по согласованию с Совмином, заключения об установлении оснований, указанных в п. 4 ст. 33 НК, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), и направлять их субъектам предпринимательской деятельности, в отношении которых они составлены (далее – заключение);





2) при выявлении фактов совершения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено заключение, направлять в порядке, определенном Комитетом госконтроля по согласованию с Совмином, этим юридическим лицам и ИП информацию о таких хозяйственных операциях.





Указанная информация должна включать предложение самостоятельно осуществить в соответствии с НК корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), а также уплату невнесенных налогов (сборов).





Соответствующие изменения внесены и п. 8 Указа Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510), в котором приведен перечень случаев, когда контролирующие органы имеют право назначать внеплановые проверки.





Он дополнен нормой, согласно которой Комитет госконтроля (либо по его поручению – территориальные органы Комитета госконтроля, территориальные органы финансовых расследований), ГТК (либо по его поручению – таможни) и МНС (либо по его поручению – территориальными органы МНС) могут назначать внеплановые проверки в отношении субъектов, по которым ДФР составлены заключения об установлении оснований, указанных в п. 4 ст. 33 НК, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), а также иных проверяемых субъектов – при наличии сведений о совершении сделок (операций) с субъектами, в отношении которых составлены такие заключения.





При этом в соответствии с изменениями, внесенными в подп. 12.3 п. 12 Указа № 510, такие внеплановые проверки назначаются руководителем контролирующего (надзорного) органа (в том числе территориального органа, структурного подразделения, подчиненной организации) или его уполномоченным заместителем в пределах компетенции контролирующего (надзорного) органа при возникновении необходимости проверки субъектов, в отношении которых составлены заключения, а также иных проверяемых субъектов – при наличии сведений о совершении сделок (операций) с субъектами, в отношении которых составлены заключения.





В п. 4 Указа № 151 Комитету госконтроля по согласованию с Совмином предписано определить порядок:





– составления и направления ДФР субъектам предпринимательской деятельности заключений об установлении оснований, указанных в п. 4 ст. 33 НК, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора);





– оформления и направления ДФР юридическим лицам и ИП информации о выявленных фактах совершения ими хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено заключение.





Указ № 151, за некоторым исключением, вступает в силу после своего официального опубликования, но распространяют действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г. Таким образом, нормы Указа № 488 не действуют уже с начала текущего года. Каковы будут последствия принятия Указа № 151 и обрадуют ли они деловое сообщество, покажет время.







