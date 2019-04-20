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Как проходят съемки фильма «Авантюры Прантиша Вырвича»
Источник материала: Партизан
Где проходят съемки «Авантюр Прантиша Вырвича» и будут ли использовать в киноленте компьютерную графику, корреспонденту агентства «Минск-Новости»
«Авантюры Прантиша Вырвича» — экранизация историко-приключенческого романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Действия в книге разворачиваются на белорусских землях в XVIII веке, когда властвует шляхта. Тут есть представители семейства Радзивиллов, Сапег, Багинских (прообраз Огинских). Но главный герой — сбежавший ученик Минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич. Юный шляхтич отправляется в путешествие по стране. В пути покупает слугу доктора Балтромея Лёдника, который вскоре становится его другом. В дороге их поджидают невероятные приключения: спуски в подземелье, погони и битвы, встречи с влиятельными и таинственными людьми. Герои даже прокатятся на машине-черепахе, изобретенной Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» ее создали по эскизам итальянского художника и изобретателя. Киносъемки начались в феврале и продлятся до мая.
— Сценарий максимально приближен к литературному произведению. Людмила Ивановна курировала работу над ним. Оговаривали с ней все изменения. Она периодически присутствует на съемках, помогает, — рассказывает Александр Анатольевич. — Мне нравится, что в романе есть авантюра, правда и вымысел соприкасаются друг с другом. Существует возможность для творчества.
Режиссер отмечает: отснята треть материала, группа работает в напряженном режиме.
— Постоянно в разъездах: Гольшаны, Несвиж, Мир, Снов, Бобруйск, Лида. Выбираем места, где сохранился исторический дух: замки, церкви, руины бывших усадеб. Но их мало, везде новоделы. Приходится снимать так, чтобы этого не было видно, — продолжает собеседник. — Мы давно не работали над историческими фильмами. Локации далеко от Минска, приходится возить с собой весь реквизит, костюмы, съемочное оборудование. Долго идет подготовка артистов: грим, переодевание. Требуют времени установка и перестановка технической аппаратуры. Когда из 12 рабочих часов на съемки приходятся всего 4, порой сдают нервы. Если раньше должны были снимать минуту-полторы в день, то сейчас нужно 4–5, а то и 7–10 минут. Сложности и с реквизитом: многое воссоздавали, брали в аренду у коллекционеров, исторических клубов, шили костюмы.
Случаются на съемочной площадке и курьезные ситуации. Все-таки кино приключенческое, много трюков: бои на саблях, скачки на лошадях, падения с высоты, взрывы, переворачивание кареты. Чтобы в кадре все выглядело красиво и профессионально, работает команда каскадеров. Постановщик трюков — председатель Ассоциации каскадеров и трюкового искусства Беларуси Роман Королёв.
Задействовано много актеров. Александр Анисимов подчеркивает: все белорусские. Роль Прантиша Вырвича исполняет молодой артист Георгий Петренко (работает в детском театре «Какао»), Балтромея Лёдника — Иван Трус (актер Купаловского театра).
— Ребята были очень убедительны на пробах. Они прекрасно подходят на эти роли. К тому же хотелось увидеть в кадре новые лица, — отмечает Александр Анатольевич. — Приятно с ними работать. Они хотят все делать хорошо: быстро что-то придумывают, предлагают, что редко бывает. И в паре сработались.
Это подтверждают и сами актеры. Георгий и Иван познакомились на кастинге и сразу подружились.
— Это интересная приключенческая лента. Мне нравится XVIII век. Приходится исполнять разные трюки, и это здорово. Съемки в таком фильме — отличная школа профмастерства. В кино не снимался 5 лет, а тут сразу большая роль. Персонаж интересный — ученый, воин, чернокнижник, знахарь. Для Прантиша Балтромей из слуги быстро стал другом и наставником. С Георгием Петренко у нас сложились хорошие отношения не только на съемочной площадке, но и в жизни, — отметил в беседе И. Трус.
— Получаю удовольствие от работы с Иваном: он и человек хороший, и профессионал потрясающий, — сказал в свою очередь Г. Петренко. — Актерский состав крутой, все мастера сцены и кино. Мой персонаж мне близок, у нас схожие характеры. Прантишек целеустремленный, пробивающийся через любые преграды, с острым чувством справедливости. Я раньше не снимался в исторических фильмах, поэтому для меня это интересный опыт: все эти костюмы, лошади, сабли, драки. Мы даже специально учились фехтованию. В фильме будут и экшн, и любовная, и дружеская истории. Надеюсь, получится хорошее кино.
После завершения съемок начнется постпродакшн: обработка видеоматериала и его монтаж, работа со звуком, изготовление компьютерных объектов. Режиссер Александр Анисимов говорит, что компьютерную графику будут применять только там, где без нее не обойтись:
— Я представитель старого поколения, учился все делать честно, а не прятаться за компьютер. Поэтому графика будет только там, где она действительно нужна: замазать розетки, сливные трубы в зáмках, произвести взрыв машины-черепахи. Придется работать в сжатые сроки. В декабре должен сдать картину.
Планируется, что на большой экран фильм выйдет в конце 2019 года. Для кинотеатров подготовят полный метр, для телевидения — расширенную версию в четырех сериях. Полнометражную ленту хотят озвучить на белорусский язык, поскольку съемки ведутся на русском. Так решило Министерство культуры, которое выступает заказчиком картины.
Фото предоставлены съемочной группой «Беларусьфильма»
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Где проходят съемки «Авантюр Прантиша Вырвича» и будут ли использовать в киноленте компьютерную графику, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал...
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