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Депутат Госдумы РФ обвиняет правительство Беларуси в антироссийской политике

21.04.2019 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств Константин Затулин считает, что правительство Беларуси демонстрирует антироссийский настрой.



Соответствующее заявление он сделал изданию «Говорит Москва».

По словам зампреда комитета, белорусская сторона всячески пытается акцентировать свою самостоятельную от РФ дорогу, пишет politring.com
Затулин отметил, что данная точка зрения властей Беларуси — «симптом», способный привести к радикальным изменениям в государстве.

«С ними нужно — и с людьми, и с идеями, — вести борьбу, противопоставлять им свою точку зрения. Если мы этого не делаем, то эти точки зрения становятся общепринятыми и на следующем этапе уже подталкивают к более радикальным шагам по отрыву от России», - подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее «Экспертная сеть» iSANS (International Strategic Action Network for Security) представила в Варшаве доклад «Принуждение к “интеграции”»: ползучее наступление России на суверенитет Беларуси», в котором описывается «опасность», которую представляют для Беларуси гибридные операции России, вероятные сценарии поглощения, каналы воздействия и основные акторы.

Отметим, Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, подчеркнув при этом высокую роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.


 
 
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств Константин Затулин считает, что...
 
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