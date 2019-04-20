







Сам Владимир Зеленский голосовал в Киеве.

Выборы президента–2019 для Кривого Рога можно назвать особенными. В первом туре в бюллетенях были представлены четыре выходца из города, в том числе и Владимир Зеленский.





Голосование в родном для кандидата городе проходит на более чем 300 участках. Активность в первую половину дня – на среднем уровне, больших очередей не замечено.





Около 10.30 проголосовали и родители кандидата на пост президента Украины. Семья Зеленских (отец - Александр Семенович, мать – Римма Владимировна) посетила избирательный участок №493 33-го округа.





В короткой беседе с журналистами рассказали: с сыном всегда близки, переживают, как и любые родители.





"Вчера вечером после суда мы успокаивали его, а он нас, вот так получается", – поделился эмоциями отец.



