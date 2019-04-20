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"Вчера вечером после суда мы успокаивали его, а он нас"

21.04.2019 15:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге.



Сам Владимир Зеленский голосовал в Киеве.
Выборы президента–2019 для Кривого Рога можно назвать особенными. В первом туре в бюллетенях были представлены четыре выходца из города, в том числе и Владимир Зеленский.

Голосование в родном для кандидата городе проходит на более чем 300 участках. Активность в первую половину дня – на среднем уровне, больших очередей не замечено. 

Около 10.30 проголосовали и родители кандидата на пост президента Украины. Семья Зеленских (отец - Александр Семенович, мать – Римма Владимировна) посетила избирательный участок №493 33-го округа.

В короткой беседе с журналистами рассказали: с сыном всегда близки, переживают, как и любые родители.

"Вчера вечером после суда мы успокаивали его, а он нас, вот так получается", – поделился эмоциями отец.


 
 
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Родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге.
 
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