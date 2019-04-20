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В штаб Зеленского пришла полиция

21.04.2019 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Зеленский находится в штабе и заполняет бумаги для протокола, уточняет агентство. Подробности не приводятся.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил в Facebook, что кандидату вручили протокол об административном нарушении за демонстрацию заполненного бюллетеня. «Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!» — написал он.

За подобное нарушение может грозить штраф в размере до пяти тысяч гривен (11,9 тысячи рублей).

О нарушении Зеленским избирательного законодательства при голосовании сообщал 5 канал, владельцем которого является оппонент шоумена на выборах, действующий президент Петр Порошенко. Журналисты отметили, что в бюллетене кандидата можно было рассмотреть крестик напротив его собственной фамилии. О проверке этой информации вскоре сообщили в МВД Украины.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, избирательные участки на территории страны закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Лидером первого тура стал Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Занявший второе место действующий президент Петр Порошенко получил почти вдвое меньше голосов.


 
 
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В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды...
 
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