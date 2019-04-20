Российское РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов выборов в Украине

Согласно первым данным на 12:00 мск, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко 28,2% голосов.





Данные опроса агентство «РИА Новости» получило за пределами Украины. На публикацию результатов опросов на территории страны действует эмбарго до закрытия избирательных участков





По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.





На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами страны.



