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Российское РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов выборов в Украине

21.04.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания New Image Marketing Group получила первые данные опросов на выходе из избирательных участков на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».

Согласно первым данным на 12:00 мск, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко 28,2% голосов.

Данные опроса агентство «РИА Новости» получило за пределами Украины. На публикацию результатов опросов на территории страны действует эмбарго до закрытия избирательных участков

По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.

На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами страны.


 
 
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Компания New Image Marketing Group получила первые данные опросов на выходе из избирательных участков на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».
 
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