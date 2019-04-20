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Белорусских граждан среди пострадавших при взрывах в Шри-Ланке нет – МИД

21.04.2019 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусских граждан среди пострадавших при взрывах в Шри-Ланке нет – МИД
Фото из открытых источников

В связи с террористическими актами в Шри-Ланке белорусские дипломаты отслеживают ситуацию в этой стране. Об этом сообщает посольство Беларуси в Индии, сообщает БЕЛТА.

«По уточненным на настоящий момент сведениям, информации о пострадавших гражданах Беларуси нет», - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий ГЛАЗ.

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В дипмиссии просят туристов из Беларуси, а также постоянно находящихся в этой стране белорусских граждан быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

По всем экстренным вопросам можно связываться с посольством Беларуси в Индии, а также с почетным консулом Беларуси в Шри-Ланке. Телефон для экстренной связи с посольством: +91 9711520234. Телефон почетного консула Беларуси в Шри-Ланке: +94 777444850 (Энтони Джоел).

По сообщению ТАСС со ссылкой на новостной портал News 1ST, который в свою очередь ссылается на официального представителя местной полиции, по меньшей мере 207 человек погибли в серии из восьми взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке. Ранее говорилось о 190 погибших и более 500 раненых.

Тем временем власти сообщили, что комендантский час, который вступает в силу в 18:00 по местному времени будет продолжаться до особого распоряжения. На неопределенный срок также заблокированы соцсети, в том числе Facebook, WhatsApp и другие.

Серия взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

 
 
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По меньшей мере 207 человек погибли в серии из восьми взрывов, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке.
 
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