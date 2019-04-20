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На трассе М1 опрокинулся Subaru: погибла семья из трех человек
Источник материала: Tut.by
21 апреля около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» Subaru съехал в кювет и опрокинулся. Погибли три человека,
50-летний минчанин на Subaru Forester ехал по трассе М1 в направлении Минска. Во время движения он съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где автомобиль опрокинулся.
В ДТП погибли водитель, его 45-летняя жена и их 11-летний ребенок. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В ДТП погибли водитель, его 45-летняя жена и их 11-летний ребенок. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
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