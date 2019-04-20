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На трассе М1 опрокинулся Subaru: погибла семья из трех человек

21.04.2019 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 апреля около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» Subaru съехал в кювет и опрокинулся. Погибли три человека, сообщает пресс-служба милиции региона.


Фото: МВД

50-летний минчанин на Subaru Forester ехал по трассе М1 в направлении Минска. Во время движения он съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где автомобиль опрокинулся.


Фото: МВД

В ДТП погибли водитель, его 45-летняя жена и их 11-летний ребенок. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ДТП погибли водитель, его 45-летняя жена и их 11-летний ребенок. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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