На трассе М1 опрокинулся Subaru: погибла семья из трех человек

Источник материала: Tut.by

21 апреля около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» Subaru съехал в кювет и опрокинулся. Погибли три человека, сообщает пресс-служба милиции региона.



Фото: МВД

50-летний минчанин на Subaru Forester ехал по трассе М1 в направлении Минска. Во время движения он съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где автомобиль опрокинулся.



Фото: МВД

В ДТП погибли водитель, его 45-летняя жена и их 11-летний ребенок. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.