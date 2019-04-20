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В Барановичском районе в ДТП погибла семья из Минска
Источник материала: Партизан
Авария произошла сегодня около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ",
По предварительной версии, 50-летний водитель Subaru Forester двигался в сторону Минска по дороге М1. Автомобиль съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.
В салоне автомобиля, помимо водителя, находился ребенок 2007 года рождения и 45-летняя мать ребенка. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель и пассажиры Subaru погибли.
В данный момент на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину и обстоятельства ДТП.
Фото: ОАиП ГАИ УВД
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Авария произошла сегодня около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ", сообщили sb.by в УВД Брестского облисполкома.
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