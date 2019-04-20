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Явка избирателей на выборах в Украине на 15:00 составила 45,27 %
Источник материала: Партизан
По состоянию на 15:00 в президентских выборах в Украине приняли участие немногим более 45% избирателей,
В Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях явка превысила 50%.
Наименее активно по состоянию на 15:00 голосовали жители Закарпатской (около 28%) области. В Киеве проголосовало чуть более 46% граждан.
Напомним, 21 апреля проходит второй тур выборов президента в Украине. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
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По состоянию на 15:00 в президентских выборах в Украине приняли участие немногим более 45% избирателей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
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