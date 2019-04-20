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Явка избирателей на выборах в Украине на 15:00 составила 45,27 %

21.04.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 15:00 в президентских выборах в Украине приняли участие немногим более 45% избирателей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт ЦИК Украины.

 В Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях явка превысила 50%.

Наименее активно по состоянию на 15:00 голосовали жители Закарпатской (около 28%) области.  В Киеве проголосовало чуть более 46% граждан.

Напомним, 21 апреля проходит второй тур выборов президента в Украине. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.


 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 15:00 в президентских выборах в Украине приняли участие немногим более 45% избирателей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
 
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