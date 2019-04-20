Явка избирателей на выборах в Украине на 15:00 составила 45,27 %

В Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях явка превысила 50%.





Наименее активно по состоянию на 15:00 голосовали жители Закарпатской (около 28%) области. В Киеве проголосовало чуть более 46% граждан.





Напомним, 21 апреля проходит второй тур выборов президента в Украине. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.



