Лавров рассказал об ожиданиях первых шагов Киева после выборов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что Владимир Зеленский сможет понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей, об этом глава МИД РФ заявил в эфире телеканала "Звезда".





sputnik.by Второй тур выборов президента Украины проходит в это воскресенье. За пост руководителя страны сражаются действующий президент Петр Порошенко и общественный деятель, продюсер Владимир Зеленский. Согласно прогнозам социологов и результатам опросов, Зеленский имеет наивысшие шансы на победу, пишет





Руководитель российской дипломатии рассказал об ожиданиях первых шагов Киева после выборов.

Главное - договороспособность

"Главное, чтобы была договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств международно-правовой инструмент - резолюция СБ ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей — прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Это будет главным "оселком", - заявил Лавров.





Как отметил глава МИД РФ, в предыдущих заявлениях Зеленский и его штаб сообщали о намерении продолжать урегулирование конфликта на юго-востоке страны, "но с привлечением США и Великобритании и без прямого диалога с провозглашенными республиками - ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики)".





"Когда претенденты на какой-то пост делают такие заявления, они потом будут каким-то образом связаны с этой позицией. Но надеюсь, что жизнь заставит понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей и в любом случае безальтернативность прямого диалога с людьми, которые представляют огромную часть твоего народа, если ты по-прежнему считаешь их своим народом", - добавил Лавров.

А пока – саботаж

Сейчас контактная группа, констатировал Лавров, продвигается не сильно – из-за позиции Киева.









"В практической работе – а контактная группа заседает ежемесячно, а то и чаще – со стороны представителей украинского правительства идет прямой саботаж всего, о чем договариваются, будь то сфера безопасности, разведение сил и средств, политический процесс, согласование формулы проведения выборов и предоставления этому региону особого статуса в соответствии с Минскими договоренностями. Идет прямой, откровенный саботаж", - отметил Лавров.





Министр добавил, что необходимо понять, "как итоги выборов скажутся на деятельности украинской делегации в контактной группе, и что это будут за люди, которых туда делегируют".



