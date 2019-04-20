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Лавров рассказал об ожиданиях первых шагов Киева после выборов

21.04.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам главы российского МИД, он надеется, что Владимир Зеленский в случае избрания поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с Донбассом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что Владимир Зеленский сможет понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей, об этом глава МИД РФ заявил в эфире телеканала "Звезда".

Второй тур выборов президента Украины проходит в это воскресенье. За пост руководителя страны сражаются действующий президент Петр Порошенко и общественный деятель, продюсер Владимир Зеленский. Согласно прогнозам социологов и результатам опросов, Зеленский имеет наивысшие шансы на победу, пишет sputnik.by

Руководитель российской дипломатии рассказал об ожиданиях первых шагов Киева после выборов.

Главное - договороспособность

"Главное, чтобы была договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств международно-правовой инструмент - резолюция СБ ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей — прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Это будет главным "оселком", - заявил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, в предыдущих заявлениях Зеленский и его штаб сообщали о намерении продолжать урегулирование конфликта на юго-востоке страны, "но с привлечением США и Великобритании и без прямого диалога с провозглашенными республиками - ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики)".

"Когда претенденты на какой-то пост делают такие заявления, они потом будут каким-то образом связаны с этой позицией. Но надеюсь, что жизнь заставит понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей и в любом случае безальтернативность прямого диалога с людьми, которые представляют огромную часть твоего народа, если ты по-прежнему считаешь их своим народом", - добавил Лавров.

А пока – саботаж

Сейчас контактная группа, констатировал Лавров, продвигается не сильно – из-за позиции Киева.


"В практической работе – а контактная группа заседает ежемесячно, а то и чаще – со стороны представителей украинского правительства идет прямой саботаж всего, о чем договариваются, будь то сфера безопасности, разведение сил и средств, политический процесс, согласование формулы проведения выборов и предоставления этому региону особого статуса в соответствии с Минскими договоренностями. Идет прямой, откровенный саботаж", - отметил Лавров.

Министр добавил, что необходимо понять, "как итоги выборов скажутся на деятельности украинской делегации в контактной группе, и что это будут за люди, которых туда делегируют".


 
 
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По словам главы российского МИД, он надеется, что Владимир Зеленский в случае избрания поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с Донбассом.
 
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