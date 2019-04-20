Установлены организаторы взрывов в Шри-Ланке

Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена.





«Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против (них) и не позволим им действовать в этой стране»,— заявил министр. Он добавил, что в настоящий момент задержаны семь человек.





Ранее появилась информация о том, что волну терактов в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.





пишет НН. В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 185 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев,НН.

Подозреваемых в организации взрывов в Шри-Ланке задержали

передает Deutsche Welle. Сразу семь человек были задержаны полицией за организацию серии взрывов в Шри-Ланке, в результате которых погибли и получили ранения сотни людей. Об этом журналистам объявил заместитель министра обороны страны Руван Виевардене,Deutsche Welle.





По словам Виевардене, за организацией взрывов стоят экстремистские группировки. Всего, по последним данным полиции, от действий террористов погибли более двухсот человек. В связи с этим по всей стране введен комендантский час с 18.00, а также заблокированы все социальные сети в интернете.





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Спецслужбы установили, что минимум в двух из восьми взрывах принимали участие террористы-смертники. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение. Последний, восьмой взрыв, прогремел в северной части Коломбо, когда полиция пришла с обыском в дом террориста.







