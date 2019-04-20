Испытания двигателя нового корабля Crew Dragon, компании SpaceX, прошли неудачно

Источник материала: Ежедневник



фото: NASA/Reuters

По сообщению компании, тест завершился аномально. Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как над местом проведения испытаний поднимается облако оранжевого дыма.

Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илона Маска планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Первоначальные испытания были успешно завершены, однако финальный тест привел к аномалии на испытательном стенде», - говорится в сообщении SpaceX. Компания уточнила, что проводит расследование и тесно сотрудничают с партнерами из NASA.

«NASA проинформировано о результатах теста SpaceX Static Fire и аномалии, которая произошла во время финального теста», - сообщил в своем Twitter администратор космического агентства Джим Бриденстайн. «Вот поэтому мы проводим тесты. Мы будем учиться, вносить необходимые коррективы и безопасно продвигаться вперед с нашей программой коммерческих пилотируемых запусков», - добавил он.

Первым о нештатной ситуации при испытаниях компании SpaceX сообщило издание Florida Today. Оно опубликовало фотографии, на которых видно, как над базой ВВС на мысе Канаверал во Флориде поднимается оранжевый дым, пишет РБК.