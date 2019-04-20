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Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе

21.04.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе в аварии погибла семья из Минска.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось днем 21 апреля.  

По предварительной информации, за рулем автомобиля Subaru находился 50-летний житель Минска. Мужчина ехал в направлении столицы по автодороге М1. Он съехал в кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.  

Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В салоне транспортного средства находились 45-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водитель и пассажиры погибли. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.  

В начале апреля под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина – здесь подробнее.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Барановичском районе в аварии погибла семья из Минска.   По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось днем 21 апреля.   По...
 
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