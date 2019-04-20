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В Ганцевичах будут организованы экскурсии в Минск с посещением II-х Европейских игр

21.04.2019 18:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах будут организованы экскурсии в Минск с посещением II-х Европейских игр

Во время проведения II-х Европейских игр в Ганцевичах будут организованы однодневные туры из Ганцевичей в Минск с посещением II-х Европейских игр. Смотрите программы туров.

21.06.2019

Открытие II-х Европейских игр 
(с обзорной экскурсией по Минску)

06.00. Выезд из г.Ганцевичи. Путевая информация.
10.30. Прибытие в Минск.
11.00 – 14.30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за века… Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVIIв. и «Красный» костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVIIв.
15.00. – 18.30. Свободное время.
20.00. Открытие II-х Европейских игр на стадионе «Динамо».
23.00. Отъезд из Минска в Ганцевичи.

23.06.2019

Художественная гимнастика и акробатика 

Гимнастика художественная – женский вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений с различными предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) и без них.
В групповых выступлениях используется или один вид предметов (например, пять мячей, пять пар булав, пять обручей), или одновременно два вида (например, обручи и булавы, ленты и мячи, скакалки и мячи). Победители определяются в многоборье, в отдельных видах и групповых упражнениях.
Акробатика спортивная – вид спорта, в котором атлеты соревнуются в выполнении акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование) и вращением тела с опорой и без опоры.
В балансовом упражнении спортсмены выполняют определенный ряд статичных элементов с 3-секундным удержанием.

Соревнования по художественной гимнастике и спортивной акробатике будут проходить параллельно на соседних помостах. Всего в соревнованиях по
художественной гимнастике за 8 медальных комплектов поспорят 52 спортсменки. Стартуют состязания с определения сильнейших в самой престижной олимпийской дисциплине — индивидуальном многоборье.

Место проведения – МКСК Минск-Арена

Программа тура:
06.00 Посадка в Ганцевичах.
10.30 Прибытие в Минск. Обзорная экскурсия. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода. Живописный Верхний город, изысканные храмы, замечательный градостроительный ансамбль главной улицы, оживленный рельеф, разбросанные по городу достопримечательности очаруют Вас своим величием.
13.00 – 16.50 Посещение Минск – Арена Финал 2 Европейских игр по
художественной гимнастике и акробатике (индивидуальное многоборье женщины)
17.30-18.30 Свободное время (по желанию).
20.00 Отъезд в Ганцевичи, прибытие поздно вечером.

Программа соревновательной сессии:
13.00-16.50
• Вольные упражнения (мужчины) — Финальные соревнования
• Упражнения на перекладине (мужчины) — Финальные соревнования
• Упражнения на коне — махи (мужчины) — Финальные соревнования
• Опорный прыжок (женщины) — Финальные соревнования
• Упражнения на кольцах (мужчины) — Финальные соревнования
• Упражнения на разновысоких брусьях (женщины) — Финальные соревнования
• Опорный прыжок (мужчины) — Финальные соревнования
• Упражнение на бревне (женщины) — Финальные соревнования
• Упражнения на параллельных брусьях (мужчины) — Финальные соревнования
• Вольные упражнения (женщины) — Финальные соревнования

28.06.2019

Динамичная легкая атлетика 

Лёгкая атлетика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечѐнной местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.
В рамках II Европейских игр в данной дисциплине будут разыграны 9 комплектов наград, за которые поборются порядка 630 атлетов.

Место проведения — Национальный Олимпийский Стадион «Динамо»
Программа тура:
09.00 Посадка в Ганцевичах.
13.00 Прибытие в Минск. Обзорная экскурсия. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода. Живописный Верхний город, изысканные храмы, замечательный градостроительный ансамбль главной улицы, оживленный рельеф, разбросанные по городу достопримечательности очаруют Вас своим величием.
15.30- 17.30 Свободное время в ТЦ «Дана Молл»
18.00 – 20.20 Посещение Национального Олимпийского Стадиона
«Динамо». Финал 2 Европейских игр по «Динамичная Легкая Атлетика»

  • Динамичная легкая атлетика
  • Смешанные команды – Финал

21.00 Отъезд в Ганцевичи. Прибытие поздно ночью.

30.06.2019 

II Европейские игры 2019

Торжественная Церемония Закрытия

С 21 по 30 июня 2019 г. Минск примет II Европейские игры 2019 года – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Это международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.

Место проведения-Национальный олимпийский стадион «Динамо»

Программа тура:
09.00 Выезд из г.Ганцевичи.
13.00 -17.00. Обзорная экскурсия по г. Минску, свободное время в ТЦ «Дана Молл»
18.00. Прибытие на Национальный олимпийский стадион «Динамо»
Церемония закрытия — это уникальное шоу, которое больше не повторится. Зрители, посетившие мероприятие станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто будет присутствовать на представлении.
В ходе Церемонии закрытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх.
22.30 Отъезд в Ганцевичи

По заказу поездки обращаться в ГУО «Ганцевичский РЦДЮТиК»
тел. 8 (01646) 2 44 71
м.тел. 8 044 56 55 376 Буйкевич Галина Ивановна, специалист по туризму.

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Теги: Минск
 
 
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Во время проведения II-х Европейских игр в Ганцевичах будут организованы однодневные туры из Ганцевичей в Минск с посещением II-х Европейских
 
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