Джефф Платт уже в Беларуси. Первые слова нападающего после приземления в Минске

Источник материала: Tut.by

Форвард «Йокерита» и сборной Беларуси в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о том, чем занимался в паузе после вылета из плей-офф чемпионата КХЛ и порассуждал предстоящем чемпионате мира.



Фото: hockey.by

Джефф Платт прилетел в Беларусь, чтобы присоединиться к национальной сборной Беларуси, продолжающей подготовку к чемпионату мира в Нур-Султане. На второй родине Джефф проведет буквально несколько дней — уже во вторник команда отправится в Казахстан.

В завершившемся сезоне КХЛ Платт в составе «Йокерита» провел в общей сложности 64 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал в них 24 (11+13) очка при показателе полезности «-2» и 36 минутах штрафа. После приземления его самолета в Минске мы задали нападающему несколько вопросов.

— Джефф, как добрался?

— У меня был рейс из Хельсинки в Ригу, но, только купив билеты, понял, что в столицу Латвии можно было долететь и из Тампере (смеется; Тампере — город, в котором живет Джефф). Из Риги прилетел сюда, в Минск.

— Как себя чувствуешь сейчас? Чем занимался в паузе?

— После окончания сезона, конечно, был сильно разочарован. Моя команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ. Не стал долго отдыхать и через короткое время начал тренироваться самостоятельно. Занимался три раза в неделю на льду и в зале вместе с тренером. В принципе, сейчас я в хорошей форме.

— Мы можем говорить, что ты готов присоединиться к сборной?

— Абсолютно. Мне кажется, я достаточно хорошо подготовился.

— Что можешь сказать о чемпионате мира? Успел ли изучить соперников? Какие, на твой взгляд, перспективы у сборной Беларуси на этом турнире?

— Я уже говорил ранее, что мы должны уважать каждого соперника. Неважно, что это за команда, какие хоккеисты там собраны, где они играли раньше. Тот же Казахстан со своими лидерами до сих пор не вышел в элиту. И речь не только о хозяевах чемпионата мира. Как показывает практика, заработать повышение не так просто. Это очень сложное соревнование. Но цель у нас только одна — выйти в группу «А». У белорусской команды просто нет и не может быть других задач на этом турнире, — считает Джефф Платт.

Согласно плану, 23 апреля команда Беларуси отправится в столицу Казахстана, а 25-го сыграет там спарринг с хозяевами. Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.