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На 1-3 градуса выше нормы. Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля
21.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В большинстве районов – преимущественно без осадков.
На следующей неделе, по предварительному прогнозу, преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон с центром над европейской территорией России.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, днем будет от +12°C до +18°C. Средняя температура воздуха – на 1-3 градуса выше нормы.
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В большинстве районов – преимущественно без осадков. На следующей неделе, по предварительному прогнозу, преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет...
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