На 1-3 градуса выше нормы. Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля

Источник материала: Вороновская газета





В большинстве районов – преимущественно без осадков.

На следующей неделе, по предварительному прогнозу, преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон с центром над европейской территорией России.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, днем будет от +12°C до +18°C. Средняя температура воздуха – на 1-3 градуса выше нормы.

ОНТ