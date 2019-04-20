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На 1-3 градуса выше нормы. Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля

21.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На 1-3 градуса выше нормы. Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 апреля

В большинстве районов – преимущественно без осадков.

На следующей неделе, по предварительному прогнозу, преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон с центром над европейской территорией России. 

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +2°C до +7°C, днем будет от +12°C до +18°C. Средняя температура воздуха – на 1-3 градуса выше нормы.

ОНТ
 
 
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В большинстве районов – преимущественно без осадков. На следующей неделе, по предварительному прогнозу, преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет...
 
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