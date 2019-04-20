Минприроды призывает не нести на кладбища искусственные цветы

Источник материала: Вороновская газета





Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями снова призывает граждан отказаться от пластиковых цветов на кладбищах.

В министерстве отметили, что искусственные цветы наносят вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

«Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. Срок их разложения — от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат», — констатировали в Минприроды.

Специалисты отметили: еще хуже, когда искусственные цветы сжигают, так как при этом в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, в особенности детей.

«Альтернативой искусственным должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани», — заключили в министерстве.

СБ