ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минприроды призывает не нести на кладбища искусственные цветы

21.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минприроды призывает не нести на кладбища искусственные цветы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями снова призывает граждан отказаться от пластиковых цветов на кладбищах.

В министерстве отметили, что искусственные цветы наносят вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

«Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. Срок их разложения — от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат», — констатировали в Минприроды.

Специалисты отметили: еще хуже, когда искусственные цветы сжигают, так как при этом в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, в особенности детей.

«Альтернативой искусственным должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани», — заключили в министерстве.

СБ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями снова призывает граждан отказаться от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кардиганы на осень Butik.ru вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика