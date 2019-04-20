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Экономическая стратегия с сюжетом: обзор Anno 1800
Источник материала: Tut.by
В Anno 1800 три режима игры: сюжетная кампания, «песочница» и мультиплеер. Принципиальной разницы между ними нет, разве что в первом есть сюжет, а в последнем кроме вас на карте будут другие игроки. Начинать знакомство с Anno лучше всего с режима истории.
Наша оценка: 9 из 10.
Сюжет одиночной кампании начинается с того, что главный герой прибывает в Старый Свет на похороны отца. Дядя, местный богач, не особо рад прибытию племянника и сразу требует оплатить расходы на поминальную церемонию. Чтобы выплатить долг и продолжить дело отца мы должны из небольшого поселения создать процветающий индустриальный город. Так начинается долгий путь к вершине.
Поначалу в распоряжении игрока только необитаемый остров и порт, куда прибывают жители по мере того, как игрок строит для них дома и создает рабочие места. Контролировать каждого отдельного человечка на карте не нужно. Anno 1800 — стратегия с непрямым управлением. Нужно только создавать условия для жизни, работы и досуга ваших подданных. Все остальное они сделают сами.
Первые поселенцы — неприхотливые крестьяне. Для комфортной жизни им достаточно обычных домиков, работы на лесопилке и паба в пешей доступности. Тут же дает о себе знать одна из первых промышленных цепочек. Чтобы в баре было что выпить, алкоголь нужно сначала произвести. А для этого создать картофельную плантацию и место, где будут гнать местную выпивку. С одеждой для жителей вашего поселения то же самое: сначала строим ферму для выращивания овец, затем — небольшую швейную фабрику.
Со временем деревня превращается в небольшой городок. И он привлекает рабочих. Ветхих лачуг им уже недостаточно — придется заняться реновацией. Улучшая дома, возводя кирпичные заводы и корабельные верфи, игрок постепенно движется к всеобщему процветанию и большей индустриализации.
Когда на заводах уже работают десятки, а то и сотни рабочих, когда в городе появляются мануфактуры мастеров и профсоюзы, оказывается, что одного островка как-то маловато для целой империи. Многих ресурсов просто не достать в европейских широтах. Так игрока подводят к колонии в Новом Свете.
С расширением географии усложняются производственные цепочки. Если раньше ту же глину из шахт нужно было привезти на ближайший склад, а оттуда — на кирпичный завод, то теперь приходится налаживать торговые пути между континентами и следить за поступлением товаров. Мало ли что может случится с кораблём по пути в родную гавань.
Контролировать поставки редких и не очень ресурсов важно еще и потому, что жители города могут натурально выйти на забастовку, если им, например, не хватит алкоголя в баре после рабочего дня.
При этом игра довольно миролюбивая. Если жители захотят перемен и устроят демонстрацию, возможности прижать их к ногтю и загнать обратно в шахты нет. Нужно в срочном порядке выполнить их просьбу, иначе будут неприятные последствия.
В сюжетном режиме параллельно со строительством процветающего поселения игрок впутывается в семейную драму. Дядя главного героя всячески вставляет палки в колеса и ставит условия, которые лучше выполнять. Его работники не особо довольны жизнью, поэтому готовы перейти на вашу сторону. Переманивание ценных кадров, вроде редактора местной газеты — вообще часть взаимоотношений с дядюшкой-узурпатором.
Прелесть Anno 1800 еще и в том, что это просто очень красивая и детальная игра. За мельтешащими по городу людишками очень интересно наблюдать. Они ходят из дома на работу, после — на рынок или в паб. С развитием поселения меняется их одежда и способ передвижения. Еще недавно работники в лохмотьях ездили на повозках, как теперь они прилично одеваются и передвигаются по только что построенным дорогам на велосипедах. Максимально приблизив камеру, можно долго таращиться на то, как пожарный экипаж едет к месту возгорания, а горожане уступают ему дорогу.
Глядя на это, особенно досадными кажутся мелкие недостатки. Например, все метрики доходов/расходов игра зачем-то скрывает от игрока. Бывает так, что видишь убытки, но почему так происходит, игра четко не артикулирует. От такой сложносочиненной стратегии, как Anno 1800, ждешь чуть больше цифр и графиков в интерфейсе.
Впрочем, это совсем не отменяет того, что Anno 1800 — игра многих талантов. Это безумно красивая (и требовательная к «железу») игра, в которой глубокая и сложная экономическая стратегия сочетается с историей начинающего предпринимателя. И вторую такую игру ждать нам еще долго — не исключено, что до выхода следующей части. Этим Anno 1800 и привлекает.
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Наша оценка: 9 из 10.
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