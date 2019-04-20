Экономическая стратегия с сюжетом: обзор Anno 1800

Источник материала: Tut.by

В Anno 1800 три режима игры: сюжетная кампания, «песочница» и мультиплеер. Принципиальной разницы между ними нет, разве что в первом есть сюжет, а в последнем кроме вас на карте будут другие игроки. Начинать знакомство с Anno лучше всего с режима истории.





Наша оценка: 9 из 10.

Сюжет одиночной кампании начинается с того, что главный герой прибывает в Старый Свет на похороны отца. Дядя, местный богач, не особо рад прибытию племянника и сразу требует оплатить расходы на поминальную церемонию. Чтобы выплатить долг и продолжить дело отца мы должны из небольшого поселения создать процветающий индустриальный город. Так начинается долгий путь к вершине.





Поначалу в распоряжении игрока только необитаемый остров и порт, куда прибывают жители по мере того, как игрок строит для них дома и создает рабочие места. Контролировать каждого отдельного человечка на карте не нужно. Anno 1800 — стратегия с непрямым управлением. Нужно только создавать условия для жизни, работы и досуга ваших подданных. Все остальное они сделают сами.

Первые поселенцы — неприхотливые крестьяне. Для комфортной жизни им достаточно обычных домиков, работы на лесопилке и паба в пешей доступности. Тут же дает о себе знать одна из первых промышленных цепочек. Чтобы в баре было что выпить, алкоголь нужно сначала произвести. А для этого создать картофельную плантацию и место, где будут гнать местную выпивку. С одеждой для жителей вашего поселения то же самое: сначала строим ферму для выращивания овец, затем — небольшую швейную фабрику.





Со временем деревня превращается в небольшой городок. И он привлекает рабочих. Ветхих лачуг им уже недостаточно — придется заняться реновацией. Улучшая дома, возводя кирпичные заводы и корабельные верфи, игрок постепенно движется к всеобщему процветанию и большей индустриализации.

Когда на заводах уже работают десятки, а то и сотни рабочих, когда в городе появляются мануфактуры мастеров и профсоюзы, оказывается, что одного островка как-то маловато для целой империи. Многих ресурсов просто не достать в европейских широтах. Так игрока подводят к колонии в Новом Свете.

С расширением географии усложняются производственные цепочки. Если раньше ту же глину из шахт нужно было привезти на ближайший склад, а оттуда — на кирпичный завод, то теперь приходится налаживать торговые пути между континентами и следить за поступлением товаров. Мало ли что может случится с кораблём по пути в родную гавань.









Контролировать поставки редких и не очень ресурсов важно еще и потому, что жители города могут натурально выйти на забастовку, если им, например, не хватит алкоголя в баре после рабочего дня.

При этом игра довольно миролюбивая. Если жители захотят перемен и устроят демонстрацию, возможности прижать их к ногтю и загнать обратно в шахты нет. Нужно в срочном порядке выполнить их просьбу, иначе будут неприятные последствия.

В сюжетном режиме параллельно со строительством процветающего поселения игрок впутывается в семейную драму. Дядя главного героя всячески вставляет палки в колеса и ставит условия, которые лучше выполнять. Его работники не особо довольны жизнью, поэтому готовы перейти на вашу сторону. Переманивание ценных кадров, вроде редактора местной газеты — вообще часть взаимоотношений с дядюшкой-узурпатором.





Другая особенность одиночной кампании — нелинейные квесты. Это последнее, что ждешь от экономической стратегии, но Anno 1800 и тут есть, чем удивить. Решения бывают разных масштабов и, соответственно, последствий. Прочесть загадочное письмо, адресованное дядюшке, или отправить сразу ему? Взорвать гористый участок своими силами или вызволить подходящего специалиста из тюрьмы? От принятых решений зависят последствия. В одних случаях они будут незначительными, в других — крайне драматичными.





Прелесть Anno 1800 еще и в том, что это просто очень красивая и детальная игра. За мельтешащими по городу людишками очень интересно наблюдать. Они ходят из дома на работу, после — на рынок или в паб. С развитием поселения меняется их одежда и способ передвижения. Еще недавно работники в лохмотьях ездили на повозках, как теперь они прилично одеваются и передвигаются по только что построенным дорогам на велосипедах. Максимально приблизив камеру, можно долго таращиться на то, как пожарный экипаж едет к месту возгорания, а горожане уступают ему дорогу.

Глядя на это, особенно досадными кажутся мелкие недостатки. Например, все метрики доходов/расходов игра зачем-то скрывает от игрока. Бывает так, что видишь убытки, но почему так происходит, игра четко не артикулирует. От такой сложносочиненной стратегии, как Anno 1800, ждешь чуть больше цифр и графиков в интерфейсе.





Впрочем, это совсем не отменяет того, что Anno 1800 — игра многих талантов. Это безумно красивая (и требовательная к «железу») игра, в которой глубокая и сложная экономическая стратегия сочетается с историей начинающего предпринимателя. И вторую такую игру ждать нам еще долго — не исключено, что до выхода следующей части. Этим Anno 1800 и привлекает.