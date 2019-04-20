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Неизвестный показал, как мог выглядеть памятник городовому, если бы его побелили на субботнике

21.04.2019 19:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 20 апреля, в Беларуси прошел республиканский субботник. Работали даже власти и государственные организации, которых, как водится, обязало постановление Совета министров. СТВ пишет: сотрудники МВД тоже решили благоустроить территории подведомственных музея, поликлиники и госпиталя. Но методы органов беларусам, мягко говоря, по вкусу не пришлись.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич белил взрослые деревья. Беларусы восприняли это с горькой иронией. Так, активист и блогер Антон Мотолько в Telegram-канале «Мотолько Помоги» назвал работу «глупой и бессмысленной» и саркастично подметил, что примерно так и выглядит «борьба» ведомства с наркоторговлей. Фотография трудящегося чиновника моментально стали поводом для шуток:

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