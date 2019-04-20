Пятилетний мальчик из Витебска выиграл на украинском шоу почти $2 тыс

Источник материала: KYKY

Пятилетний витебчанин Тимофей Бородавкин пришел на украинское шоу «Рассмеши комика» и выиграл 50 тысяч гривен (около 3,9 тысячи рублей), с легкостью пройдя все этапы. Видео с его триумфом появилось на Youtube.







Напомним: правила шоу таковы, что каждому участнику предоставляется лишь минута, в течение которой любыми манипуляциям он должен рассмешить хотя бы одного из двух комиков. Если член жюри смеется – выступающего награждают деньгами, если нет – отпускают домой. С каждым раундом ставка повышается, и наивысший приз – 50 тысяч гривен, или более 1,8 тысячи долларов.



В кадре Тимофей появляется с 24 минуты 47 секунды. В небольшом интервью перед выступлением беларус поделился, что взрослым быть лучше: маленьким многое запрещают. Он сказал, что вырастет – и будет пить пиво. А на программу пришел, потому что хочет «много денег». В его репертуаре шуток были такие жемчужины, как «брать везде своего сына – добрая беларуская традиция», зарисовки о зубах, президенте Зеленском, «продуманных бабках», которые пекут квадратных колобков, и так далее. Жюри несколько раз пыталось сбить мальчика с толку, предлагая забрать выигранную сумму и не идти дальше, но Бородавкин не сдался – и ушел с максимальным призом под выкрики Насти Каменских «Чемпион!»