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Пятилетний мальчик из Витебска выиграл на украинском шоу почти $2 тыс
Источник материала: KYKY>
Пятилетний витебчанин Тимофей Бородавкин пришел на украинское шоу «Рассмеши комика» и выиграл 50 тысяч гривен (около 3,9 тысячи рублей), с легкостью пройдя все этапы. Видео с его триумфом
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Пятилетний витебчанин Тимофей Бородавкин пришел на украинское шоу «Рассмеши комика» и выиграл 50 тысяч гривен (около 3,9 тысячи рублей), с легкостью пройдя все...
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