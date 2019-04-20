Тысячи свечей: как белорусские католики встретили Пасху

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи пасхальных свечей этой ночью зажглись в Беларуси. Главная литургия состоялась в костеле Воздвижения Святого Креста в Бресте. На ней побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На пасхальную службу верующие шли со свечами. Лишь раз в году, в эту ночь, зажигают пасхал и передают огонь молящимся. Именно он символизирует победу жизни над смертью.

Под звон колоколов верующие и духовенство прошли в брестский католический храм Воздвижения Святого Креста – памятник архитектуры середины XIX века. В храме бискуп Пинской епархии Римско-Католической церкви сообщил радостную весть: Христос Воскрес.

В праздничной корзине прихожан обязательно хлеб, соль, однако главный атрибут – пасхальное яйцо как символ новой жизни.

Завершился самый долгий пост, но смысл вовсе не в этих ограничениях, говорят верующие. В Пасху куда важнее духовная подготовка.

Пасха, конечно, – семейный праздник. После богослужения белорусские католические верующие, которых в Беларуси около миллиона, торопились домой, чтобы разделить освященную трапезу с родными и близкими.