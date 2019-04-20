Капитан «Лос-Анджелеса» и главная звезда сборной Словении рассчитывает на выход в элиту чемпионата мира

Источник материала: Tut.by

Главная звезда хоккейной сборной Словении рассчитывает на выход команды в элитный дивизион чемпионата мира, сообщает пресс-служба ФХБ со ссылкой на hokej.si .



Анже Копитар. Фото: hokej.si

В пятницу капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар присоединился к национальной команде своей страны, а на днях дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о своей форме и поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Нур-Султане.

— Всегда приятно приехать в сборную, увидеться с ребятами, пускай некоторых моих привычных партнеров в этом году нет. С нетерпением жду чемпионата мира. Учитывая, что сезон для меня сложился неудачно, появилась возможность сыграть за сборную. Разговор со спортивным директором клуба прошел очень гладко. Проблем не было.

Знаю, что от меня многого ждут, но я ожидаю от себя еще большего. Прежде всего, хотелось бы увидеть сплоченный коллектив с крепким командным духом, который уже не раз позволял нам успешно выступать в группе «А» и попадать на Олимпийские игры, — сказал Анже Копитар.

Копитар станет одним из лидеров нынешней команды. В прошлый раз он надевал джерси сборной в сентябре 2016 года в Минске, когда помог словенцам выиграть олимпийскую квалификацию.

— С тех пор прошло много времени, — говорит Анже. — Мы выступаем во втором дивизионе, но все команды на турнире очень сильны. Всегда большое значение имеет первый матч. Важно, чтобы мы хорошо стартовали. Для этого нужно стремиться к победе, играть смело. В первом туре чемпионата нам предстоит встретиться с хозяевами, у которых высокие цели и большие амбиции. Но и мы едем в Нур-Султан побеждать. Планируем играть на все сто, оставим на льду все силы и 5 мая посмотрим, хватит ли этого.

Я буду удовлетворен только попаданием сборной в элитный дивизион, других задач перед нами не стоит. Мы всегда играем с полной самоотдачей, я — не исключение. Характер нашей команды никогда не вызывал сомнений. Так будет и на этом турнире. Но кроме нас в Нур-Султан приедут другие сильные сборные, каждая из которых также мечтает о повышении, поэтому многое будет зависеть от текущей формы, желания побеждать и даже удачи. Верю, что нам по силам выйти в элиту, — признался Анже Копитар.

Сборная Беларуси, согласно плану, отправится в столицу Казахстана 23 апреля, а 25-го сыграет там спарринг с хозяевами. Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.