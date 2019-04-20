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Первые результаты: Порошенко победил в Австралии

21.04.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, посчитали голоса.

По данным посольства Украины в Австралии, на избирательный участок пришло 99 человек: Петра Порошенко поддержали 72 избирателя, Владимира Зеленского — 26. Один бюллетень признан недействительным.


Итоговый протокол. Фото — посольства Украины в Австралии
21 апреля в 19:30 в эфире «Белсата» начнется спецвыпуск программы «Вот так» о финале президентской кампании в Украине.


 
 
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На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, посчитали голоса.
 
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