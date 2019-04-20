ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5-летний беларус пошутил про Зеленского и Колю Лукашенко – и выиграл $ 1800

21.04.2019 19:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен ($ 1800) на украинском шоу «Рассмеши комика», на котором до начала избирательной компании работал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.


Мальчик отпустил несколько шуток про своего папу, сына Лукашенко, «письку» и Владимира Зеленского.

Шоу появилось на YouTube 20 апреля, пишет belsat.eu


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен ($ 1800) на украинском шоу «Рассмеши комика», на котором до начала избирательной компании работал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Качественная нефть появится на белорусских НПЗ не ранее, чем через 8-10 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика