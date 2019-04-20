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5-летний беларус пошутил про Зеленского и Колю Лукашенко – и выиграл $ 1800
Источник материала: Партизан
Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен ($ 1800) на украинском шоу «Рассмеши комика», на котором до начала избирательной компании работал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Мальчик отпустил несколько шуток про своего папу, сына Лукашенко, «письку» и Владимира Зеленского.
Шоу появилось на YouTube 20 апреля,
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Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен ($ 1800) на украинском шоу «Рассмеши комика», на котором до начала избирательной компании работал...
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