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Пострадали ли белорусы на Шри-Ланке?
Источник материала: Партизан
Посольство Беларуси в Индии это выясняет.
Число погибших уже приближается к 200.
Посольство Беларуси в Индии выясняет наличие белорусских граждан в местах теракта на Шри-Ланке. Пассажиров, улетающих на Шри-Ланку сегодня, просят прибыть в аэропорт за четыре часа в связи с усилением мер безопасности.
- Посольство Беларуси в Индии призывает граждан Беларуси проявлять повышенную осторожность и не покидать места постоянного проживания на Шри-Ланке, - цитирует официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, когда люди отмечали Пасху, в католических храмах и гостиницах Коломбо и в других частях страны. Ранее сообщалось о 185 погибших и примерно 500 пострадавших.
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Посольство Беларуси в Индии это выясняет.
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