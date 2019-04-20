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В Куропатах прошел традиционный молебен
Источник материала: Партизан
Участники крестного хода спустились с центрального холма в Куропатах, так называемой Голгофы, к входу на территорию народного мемориала, а затем снова поднялись на Голгофу.
Молитву прочитал священник неканонической Белорусского автокефальной церкви Леонид Акулович. Участники богослужения пели песни, в том числе гимн «Магутны Божа»,
В крестовом шествии участвовали политики Павел Северинец, Алесь Чехольский, активисты Анна Шапутько, Нина Багинская, Валерий Рябцев и другие.
За происходящим наблюдали двое сотрудников милиции в штатском.
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Участники крестного хода спустились с центрального холма в Куропатах, так называемой Голгофы, к входу на территорию народного мемориала, а затем снова поднялись...
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