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В Куропатах прошел традиционный молебен

21.04.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники крестного хода спустились с центрального холма в Куропатах, так называемой Голгофы, к входу на территорию народного мемориала, а затем снова поднялись на Голгофу.

Молитву прочитал священник неканонической Белорусского автокефальной церкви Леонид Акулович. Участники богослужения пели песни, в том числе гимн «Магутны Божа», пишет Радио Свобода.

В крестовом шествии участвовали политики Павел Северинец, Алесь Чехольский, активисты Анна Шапутько, Нина Багинская, Валерий Рябцев и другие.

За происходящим наблюдали двое сотрудников милиции в штатском.


 
 
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Участники крестного хода спустились с центрального холма в Куропатах, так называемой Голгофы, к входу на территорию народного мемориала, а затем снова поднялись...
 
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