Не добежал: в Гомеле умер участник ЭКО-марафона

сообщает Прессбол. Трагическое происшествие произошло во время забега на 21 километр. Соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов умер 21 апреля во время экомарафона в Гомеле,Прессбол.





Участнику забеге на 21 километр до финиша оставалось несколько метров. Врачи не смогли оказать помощь 43-летнему музыканту.





21 апреля в областном центре состоялся III Гомельский экомарафон (полумарафон, марафон и забег на 4200 метров). В мероприятии приняло участие около 5 тысяч человек.





Известно, что по условиям забегов, все участники должны были предоставить организаторам медицинские справки и расписки об ответственности за свое здоровье.





Кстати, два года назад в Гомеле умер 66-летний участник первого Гомельского экомарафона. Мужчине стало плохо в начале дистанции. Спасти его не удалось.



