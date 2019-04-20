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Не добежал: в Гомеле умер участник ЭКО-марафона

21.04.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 апреля в Гомеле умер участник ЭКО-марафона, сообщает progomel.by.

Трагическое происшествие произошло во время забега на 21 километр. Соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов умер 21 апреля во время экомарафона в Гомеле, сообщает Прессбол.

Участнику забеге на 21 километр до финиша оставалось несколько метров. Врачи не смогли оказать помощь 43-летнему музыканту.

21 апреля в областном центре состоялся III Гомельский экомарафон (полумарафон, марафон и забег на 4200 метров). В мероприятии приняло участие около 5 тысяч человек.

Известно, что по условиям забегов, все участники должны были предоставить организаторам медицинские справки и расписки об ответственности за свое здоровье.

Кстати, два года назад в Гомеле умер 66-летний участник первого Гомельского экомарафона. Мужчине стало плохо в начале дистанции. Спасти его не удалось.


 
Теги: Гомель
 
 
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21 апреля в Гомеле умер участник ЭКО-марафона, сообщает progomel.by.
 
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