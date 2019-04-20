В полицию поступило 938 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины, открыто 12 уголовных дел - Нацполиция

Источник материала: Интерфакс

По состоянию на 17:00 воскресенья полиция зарегистрировала 12 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства Украины.

Как сообщается на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук, количество сообщений, связанных с выборами, почти достигло 938. Кроме того, полиция составила 13 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере.