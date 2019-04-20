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В полицию поступило 938 сообщений о нарушениях на выборах президента Украины, открыто 12 уголовных дел - Нацполиция

21.04.2019 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По состоянию на 17:00 воскресенья полиция зарегистрировала 12 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства Украины.

Как сообщается на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук, количество сообщений, связанных с выборами, почти достигло 938. Кроме того, полиция составила 13 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере.

 

 
 
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По состоянию на 17:00 воскресенья полиция зарегистрировала 12 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства Украины. Как сообщается на...
 
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