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Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта
Источник материала: СТВ
Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление.
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Посетитель Аарон Кинг написал в Facebook: «Я встретил медведя, которого учу кататься на сноуборде».
Фото: instagram.com/brianjordan30
Но, несмотря на то, что дружелюбие детёныша может показаться милым, эксперты по дикой природе говорят, что его комфортное пребывание среди людей настолько опасно, что, возможно, придется убить медведя.
Энн Брайант, исполнительный директор благотворительной организации отметила: «Этот детеныш подошел к людям, потому что еще ничего не понимает».
Брайант рассказала тележурналистам: «Допустим, медведица возвращается в дикую природу, вырастает и прибавляет в весе от 96 до 136 кг. Она большая, она сильная, она все еще думает, что может подойти к людям. Ничего хорошего из этого не выйдет, и кто-нибудь ее пристрелит».
Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы забрал медвежонка с горнолыжного курорта для изучения.
Фото: instagram.com/brianjordan30
После того, как тесты будут завершены, может быть принято решение об усыплении медведицы.
Брайант полагает, что ее мать, вероятно, умерла. Это означает, что детеныш искал у людей утешения или пищи.
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Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление. По информации Daily Mail, очаровательная юная бурая...
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