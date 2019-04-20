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Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта

21.04.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление.  

По информации Daily Mail, очаровательная юная бурая медведица очень дружелюбна. На видео попало, как она взбирается на сноуборды и нюхает лыжные куртки посетителей курорта возле озера Тахо.  

Посетитель Аарон Кинг написал в Facebook: «Я встретил медведя, которого учу кататься на сноуборде».  

Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курортаФото: instagram.com/brianjordan30

Но, несмотря на то, что дружелюбие детёныша может показаться милым, эксперты по дикой природе говорят, что его комфортное пребывание среди людей настолько опасно, что, возможно, придется убить медведя.  

Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта
Фото: instagram.com/brianjordan30

Энн Брайант, исполнительный директор благотворительной организации отметила: «Этот детеныш подошел к людям, потому что еще ничего не понимает».  

Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта
Фото: instagram.com/brianjordan30

Брайант рассказала тележурналистам: «Допустим, медведица возвращается в дикую природу, вырастает и прибавляет в весе от 96 до 136 кг. Она большая, она сильная, она все еще думает, что может подойти к людям. Ничего хорошего из этого не выйдет, и кто-нибудь ее пристрелит».  

Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы забрал медвежонка с горнолыжного курорта для изучения.  

Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курортаФото: instagram.com/brianjordan30

После того, как тесты будут завершены, может быть принято решение об усыплении медведицы.  

Брайант полагает, что ее мать, вероятно, умерла. Это означает, что детеныш искал у людей утешения или пищи.  

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (читать далее).   
 
 
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Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление.   По информации Daily Mail, очаровательная юная бурая...
 
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