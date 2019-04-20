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Перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн

21.04.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Расходы на зарплату британским депутатам обходятся европейским налогоплательщикам в 36,6 миллиона евро в год.

Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после майских выборов в Парламент ЕС останутся в его составе, им будет необходимо выплачивать зарплату. Это означает дополнительные затраты в 21 миллион евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 21 апреля.

При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 миллилна евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле.

В случае переноса Brexit граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сослался на действующее законодательство Евросоюза. Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для Brexit.


 
 
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Расходы на зарплату британским депутатам обходятся европейским налогоплательщикам в 36,6 миллиона евро в год.
 
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