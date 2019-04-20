ЦИК предлагает сократить число разделов Конституции, которые можно менять только референдумом

Источник материала: Интерфакс

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина предлагает сократить число разделов в Конституции, которые можно изменить только путем референдума.

"Я думаю, если Конституция будет меняться, нужно обязательно вносить поправки касающиеся порядка внесения изменений в нее", - сказала Л.Ермошина в интервью телеканалу "СТВ".

Она подчеркнула, что в настоящее время в Конституции почти ничего нельзя изменить парламентским путем.

"Поэтому, наверное, количество этих разделов которые могут меняться только референдумом должно уменьшаться", - отметила глава ЦИК.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в начале марта заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и "транзита" власти.

"Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной", - сказал А.Лукашенко во время "Большого разговора" с представителями общественности и СМИ.

При этом он отметил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. "Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя", - сказал А.Лукашенко.

В то же время, по словам президента, предложения об изменении Конституции он озвучит уже в ходе предвыборной кампании. "В президентских выборах, если я в них буду участвовать, мне придется что-то конкретное об этом говорить, чтобы сказать - вот есть вариант Конституции, который вместе потом доработаем", - добавил А.Лукашенко.

Позднее во время ежегодного послания к народу и парламенту А.Лукашенко заявил о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию.