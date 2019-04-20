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Есть первые результаты экзитпола: у Зеленского 72,7%
Источник материала: Партизан
По первым данным Национального экзитпола Владимир Зеленский набирает 72,7% на выборах президента Украины, Петр Порошенко — 27,3%.
Елена Толкачева / Фото: Вадим Замировский
Владимир Зеленский приехал в свой штаб, чтобы здесь услышать первые результаты выборов.
Напомним, ЦИК данные начнет озвучивать после закрытия избирательных участков — после 20.00.
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По первым данным Национального экзитпола Владимир Зеленский набирает 72,7% на выборах президента Украины, Петр Порошенко — 27,3%.
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