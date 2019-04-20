ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Квартал 95" уже запланировал концерты без Зеленского

21.04.2019 20:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Студия "Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин, сообщает "НВ".

"Уже написан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - сказал Гагарин.

В комментарии УП Гагарин рассказал, что 20 апреля уже была "начитка" нового концерта без Зеленского.

Гагарин заявил, что "жизнь продолжается" и в "Квартале 95" появятся "новые лица".

По его словам, Зеленский пообещал уйти в политику и выполнит свое обещание, поэтому не будет разрываться между студией и политикой.

В то же время Гагарин не ответил, кто именно займет место Зеленского. Он сказал, что не будет конкретного руководителя, а полномочия разделят между несколькими людьми.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия "Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае найдена обезглавленная в неолите девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика