С 1 мая в Беларуси планируют поднять пенсии

Источник материала: Tut.by

В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы подготовили конкретное предложение о повышении пенсий с 1 мая, — сказала министр. — Мы говорим о пенсиях по возрасту. В среднем наше предложение — плюс 25 рублей, это больше 6%.

По словам Ирины Костевич, то, сколько раз повысятся пенсии в 2019 году, зависит от того, как будет расти заработная плата в экономике. «Если это целевой сценарий развития — то, конечно, мы сделаем еще один шаг», — отметила она.

Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил , что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. По его мнению, это социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%. Президент также сообщил, что поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году.

Средняя пенсия по возрасту в марте, как и месяцем ранее, составляла 393,51 рубля. Средняя зарплата в Беларуси с феврале составила 977,6 рубля