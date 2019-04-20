В Гомеле во время полумарафона умер соучредитель «Крумкачоў», известный пианист Юрий Блинов

Источник материала: Виртуальный Брест

Соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов умер 21 апреля во время экомарафона в Гомеле, сообщает Прессбол.



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Участнику забеге на 21 километр до финиша оставалось несколько метров. Врачи не смогли оказать помощь 43-летнему музыканту.



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Юрий Блинов родился в Дрогичине. Окончил Белорусскую государственную академию музыки. Проходил стажировку в Техасском Христианском университете, получил степень доктора музыкальных искусств в престижной Высшей школе музыки Истмена. Становился лауреатом крупных конкурсов, включая первые премии Гран-при Шопена в Техасе и Всеамериканского конкурса пианистов. Стал первым белорусским пианистом, который выступил с сольным концертом в одном из залов Карнеги-холла. Весной 2018 года стал соучредителем вновь созданного «НФК «Крумкачы» (сегодня — НФК)