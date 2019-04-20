ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 мая 2019 года в Беларуси планируют поднять пенсии

21.04.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзациты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65483.php

С 1 мая 2019 года в Беларуси планируют поднять пенсии

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы подготовили конкретное предложение о повышении пенсий с 1 мая, — сказала министр. — Мы говорим о пенсиях по возрасту. В среднем наше предложение — плюс 25 рублей, это больше 6%.

По словам Ирины Костевич, то, сколько раз повысятся пенсии в 2019 году, зависит от того, как будет расти заработная плата в экономике. «Если это целевой сценарий развития — то, конечно, мы сделаем еще один шаг», — отметила она.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзациты Ирина Костевич в...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 мая в Беларуси планируют поднять пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика