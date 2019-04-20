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С 1 мая 2019 года в Беларуси планируют поднять пенсии
21.04.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзациты Ирина Костевич в эфире телеканала
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
— Мы подготовили конкретное предложение о повышении пенсий с 1 мая, — сказала министр. — Мы говорим о пенсиях по возрасту. В среднем наше предложение — плюс 25 рублей, это больше 6%.
По словам Ирины Костевич, то, сколько раз повысятся пенсии в 2019 году, зависит от того, как будет расти заработная плата в экономике. «Если это целевой сценарий развития — то, конечно, мы сделаем еще один шаг», — отметила она.
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В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзациты Ирина Костевич в...
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