С 1 мая 2019 года в Беларуси планируют поднять пенсии

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году пенсии по возрасту могут вырасти дважды. Первое повышение запланировано на 1 мая 2019 года. Об этом сообщила министр труда и соцзациты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ .



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы подготовили конкретное предложение о повышении пенсий с 1 мая, — сказала министр. — Мы говорим о пенсиях по возрасту. В среднем наше предложение — плюс 25 рублей, это больше 6%.

По словам Ирины Костевич, то, сколько раз повысятся пенсии в 2019 году, зависит от того, как будет расти заработная плата в экономике. «Если это целевой сценарий развития — то, конечно, мы сделаем еще один шаг», — отметила она.