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В Барановичском районе в ДТП погибла семья из Минска
21.04.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 апреля около 14:20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 50-летний минчанин, управляя автомобилем марки «Субару Форестер», двигаясь по автодороге М1 в направлении города Минска, съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.
В салоне автомобиля находился ребёнок, 2007 года рождения и 45-летняя женщина (мать ребёнка). Все были пристёгнуты ремнями безопасности. В результате ДТП водитель и пассажиры погибли.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21 апреля около 14:20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации:...
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