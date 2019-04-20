Порошенко уже поздравил Зеленского с победой на выборах

Источник материала: KYKY

Сегодня, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Рассказываем, что известно о выборах уже сейчас.



Первые экзитполы



Как пишет «Медуза», экзитполы отдают победу Зеленскому. По данным национального экзитпола, посчитанным в 18:00 (голосование продолжалось до 20:00) за Зеленского отдали голоса 73,2% избирателей. Петр Порошенко получил 25,3% голосов. Экзитпол телеканала «1+1» дает Зеленскому 72,7%, телеканала «112 Украина» – 73,7%.



Поздравление Порошенко



Петр Порошенко, не дожидаясь официальных результатов, сделал заявление. «Никогда не сдавайся, слышу я сейчас, когда вижу результаты. И мне они говорят, что я должен позвонить моему оппоненту и поприветствовать его. Сделать так, как принято в цивилизованных странах. Но настанет и 22 апреля, и нам надо будет объединиться. Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я сложу полномочия главы государства, так решило большинство украинцев. Я уйду из кабинета, но не уйду из политики. Я остаюсь в политике, потому что наша команда имеет успехи, которых достигла за пять лет <...>.

Дорогие украинцы, хочу вам сказать, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную.

Между официальным оглашением результатов и инаугурацией я готов помочь новому президенту и передать все международные связи, которые мы так долго нарабатывали.

Еще очень важно, друзья: выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Сегодня, 21 апреля, я хочу поблагодарить всех украинцев. Приятно, что все наши международные партнеры не раз говорили, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано то, что не было сделано за 20 лет. Я впереди у нас много нерешенных проблем, открытых ран, но Украина сильная. Я остаюсь в политике, чтобы вам было не стыдно за голос, который вы отдали за Порошенко и его команду. Извините меня за мои ошибки», – сказал Порошенко. Об этом сообщил TUT.by.