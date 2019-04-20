ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко уже поздравил Зеленского с победой на выборах

21.04.2019 20:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между  двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Рассказываем, что известно о выборах уже сейчас. 

Первые экзитполы

Как пишет «Медуза», экзитполы отдают победу Зеленскому. По данным национального экзитпола, посчитанным в 18:00 (голосование продолжалось до 20:00) за Зеленского отдали голоса 73,2% избирателей. Петр Порошенко получил 25,3% голосов. Экзитпол телеканала «1+1» дает Зеленскому 72,7%, телеканала «112 Украина» – 73,7%.

Поздравление Порошенко 

Петр Порошенко, не дожидаясь официальных результатов, сделал заявление. «Никогда не сдавайся, слышу я сейчас, когда вижу результаты. И мне они говорят, что я должен позвонить моему оппоненту и поприветствовать его. Сделать так, как принято в цивилизованных странах. Но настанет и 22 апреля, и нам надо будет объединиться. Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я сложу полномочия главы государства, так решило большинство украинцев. Я уйду из кабинета, но не уйду из политики. Я остаюсь в политике, потому что наша команда имеет успехи, которых достигла за пять лет <...>.

Дорогие украинцы, хочу вам сказать, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную.

Между официальным оглашением результатов и инаугурацией я готов помочь новому президенту и передать все международные связи, которые мы так долго нарабатывали.

Еще очень важно, друзья: выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Сегодня, 21 апреля, я хочу поблагодарить всех украинцев. Приятно, что все наши международные партнеры не раз говорили, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано то, что не было сделано за 20 лет. Я впереди у нас много нерешенных проблем, открытых ран, но Украина сильная. Я остаюсь в политике, чтобы вам было не стыдно за голос, который вы отдали за Порошенко и его команду. Извините меня за мои ошибки»,  – сказал Порошенко. Об этом сообщил TUT.by.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между  двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика