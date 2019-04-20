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Порошенко уже поздравил Зеленского с победой на выборах
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Рассказываем, что известно о выборах уже сейчас.
Дорогие украинцы, хочу вам сказать, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную.
Между официальным оглашением результатов и инаугурацией я готов помочь новому президенту и передать все международные связи, которые мы так долго нарабатывали.
Еще очень важно, друзья: выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Сегодня, 21 апреля, я хочу поблагодарить всех украинцев. Приятно, что все наши международные партнеры не раз говорили, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано то, что не было сделано за 20 лет. Я впереди у нас много нерешенных проблем, открытых ран, но Украина сильная. Я остаюсь в политике, чтобы вам было не стыдно за голос, который вы отдали за Порошенко и его команду. Извините меня за мои ошибки», – сказал Порошенко. Об этом
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Сегодня, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом...
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