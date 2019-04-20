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Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Главная политическая интрига – в Украине завершился
Избирательные участки закрылись в 20.00. официальные итоги окончательно подведут 22 апреля, а пока о цифрах, которые известны к этому часу.
Согласно первым данным Национального экзитпола, за Владимира Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за Петра Порошенко – 27,3%. Действующий президент признал результаты экзитпола, Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой и заявил, что не уйдет из политики.
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Новости Украины. Главная политическая интрига – в Украине завершился второй тур выборов президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Избирательные участки...
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