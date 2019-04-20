ЦИК Беларуси не исключает, что президентские выборы могут пройти 30 августа 2020

Источник материала: Интерфакс

Центризбирком Беларуси считает, что говорить о точной дате президентских выборов пока преждевременно, но называет 30 августа 2020 года приемлемой датой.

"Сейчас рано об этом говорить. После выборов парламента я обязательно приду к главе государства с докладом и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента наиболее приемлемый период и дату проведения президентских выборов", - сказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в интервью телеканалу "СТВ".

Глава ЦИК также сообщила, что выборы президента будут назначены на весенней сессии парламента в 2020 году. "Думаю, чтобы не созывать внеочередную сессию парламента, именно на весенней сессии (2020 года - ИФ) не только будет названа дата - будут назначены выборы", - сказала она.

Л.Ермошина также констатировала, что пора года отражается на выборах и явке. Вместе с тем отметила, что "30 августа уже все будут находиться по основному месту жительства".

"С точки зрения организационной - эта дата (30 августа 2020 года - ИФ) абсолютна приемлема. С точки зрения предвыборной агитации - она тоже хороша, потому что благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе. Единственное, может кандидатов не устроит в силу того, что избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах", - отметила Л.Ермошина.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодно послания к белорусскому народу и парламенту заявил, что досрочные президентские выборы в стране не планируются, очередные состоятся в 2020 году. При этом досрочно пройдут парламентские выборы.

Согласно Конституции очередные выборы президента должны пройти не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий главы государства, то есть не позднее 30 августа 2020 года.