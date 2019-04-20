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Экспорт нефти из РФ в направлении Беларуси идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ

21.04.2019 20:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, говорится в заявлении министерства энергетики РФ.

"Проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне и долгосрочную перспективу", - подчеркивает российское ведомство.

"Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО "Транснефть" на текущей неделе, после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправление грузопотоков", - поясняет Минэнерго.

"Ситуация находится под постоянным мониторингом министерства энергетики и ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.

"Отмечаем, что идет конструктивный диалог с нашими белорусскими партнерами для минимизации последствий для НПЗ, находящихся на территории Белоруссии, в том числе за счет задействования альтернативного маршрута снабжения Мозырского и Новополоцкого НПЗ", - добавляет Минэнерго РФ.

"Экспорт нефти осуществляется в штатном режиме. Благодаря принятым мерам ожидается нормализация показателей в ближайшее время", - резюмирует ведомство.

 
 
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Проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, говорится в заявлении министерства...
 
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