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«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ

21.04.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ущерб для белорусских НПЗ – десятки, а то и сотни миллионов долларов.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ

Что ж, в такой ситуации еще более дальновидным выглядит требование Президента о скорейшем завершении модернизации НПЗ и покупке сырья на мировой бирже.
 
 
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Новости Беларуси. Уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ущерб для...
 
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