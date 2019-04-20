«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ущерб для белорусских НПЗ – десятки, а то и сотни миллионов долларов.

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Что ж, в такой ситуации еще более дальновидным выглядит требование Президента о скорейшем завершении модернизации НПЗ и покупке сырья на мировой бирже.