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Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсудили на неделе в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более 700 экспертов собрались на глобальный саммит аналитиков Huawei. Освещали мероприятие около 100 журналистов. В том числе съемочная группа СТВ, которая, кстати, была единственной из белорусских СМИ.
Город будущего. Самый молодой китайский мегаполис. С феноменальной историей успеха, неограниченными возможностями и бешеным темпом инноваций.
Контраст остался в прошлом. Провинциальный рыбацкий посёлок в тени Гонконга вырос в 12-миллионный мегаполис, в 2018 году обогнав по ВВП своего знаменитого соседа. Сегодня это Китайская силиконовая долина и место роста инновационных стартапов со всего мира.
Яна Шипко:
Хуачанбей – уникальный рынок электроники. В этих высотках можно найти всё: от последних гаджетов до их мельчайших запчастей. И даже тут же собрать себе из них смартфон или планшет.
Ван Цяо Ли, предприниматель:
Впрочем, сейчас конкуренцию местным готовы составить такие умные машины.
Робот-швейцар встречает гостей в первом в мире 5G-отеле. Проект, презентованный в Шэньчжэне на неделе, – фундамент трансформации всего гостиничного бизнеса. В традиционные королевские интерьеры президентского номера отлично вписываются футуристические новинки.
В наши дни советскому ученому Леониду Рогозову не пришлось бы собственноручно удалять себе аппендицит на Антарктиде.
На расстоянии 3000 километров от пациента в этом году китайский хирург провел операцию на головном мозге. Дистанционная медицина для жителей отдаленных районов, беспилотные автомобили, виртуальная реальность от облачных сервисов, что сделает ее доступнее и дешевле, и гаджеты постоянно онлайн.
Эдвин Диндер, вице-президент департамента Huawei Technologies:
А эта территория с живописными ландшафтами и замками – не очередной парк развлечений, как может показаться. Такой «Диснейлэнд для взрослых» построил Huawei. 25 тысяч сотрудников компании занимаются здесь исследованиями и разработками.
Якуб Адамович, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Европейского региона Huawei Technologies:
Дун Айбо, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Центрального-Азиатского региона Huawei Technologies:
Ставка на инновации, открытость и внедрение высоких технологий. Китайская Кремниевая долина для нас не только партнер в новом интеллектуальном мире, но и вдохновляющий пример, как использовать потенциал для экономического роста. Не даром Минск и Шэньчжэнь уже связывают побратимские связи.
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Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei
Новости Беларуси. Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсудили на неделе в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «Неделя» на...
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