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Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

21.04.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсудили на неделе в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более 700 экспертов собрались на глобальный саммит аналитиков Huawei. Освещали мероприятие около 100 журналистов. В том числе съемочная группа СТВ, которая, кстати, была единственной из белорусских СМИ.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Город будущего. Самый молодой китайский мегаполис. С феноменальной историей успеха, неограниченными возможностями и бешеным темпом инноваций.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei


Яна Шипко, корреспондент:
Вот там, в дымке за заливом, можно рассмотреть Гонконг. Еще в прошлом веке отсюда смелые бедняки отваживались вплавь отправляться туда в поисках лучшей жизни и по дороге погибали. Оно и немудрено: в конце 70-х Шэньчжэнь по китайским меркам – небольшая деревенька – всего-то 30 тысяч жителей. Тогда же и было решено сделать его специальной экономической зоной. Результат реформы – китайское экономическое чудо.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Контраст остался в прошлом. Провинциальный рыбацкий посёлок в тени Гонконга вырос в 12-миллионный мегаполис, в 2018 году обогнав по ВВП своего знаменитого соседа. Сегодня это Китайская силиконовая долина и место роста инновационных стартапов со всего мира.

Яна Шипко:
Говорят, по количеству небоскрёбов Шэньчжэнь уже обогнал даже Нью-Йорк и Гонконг. Ну а то, что здесь расположены более половины штаб-квартир и офисов всех мировых брендов электроники, – это факт.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

«Сделано в Шэньчжэне» – можно сказать о 90 % бытовой электроники мира. Высокотехнологичные производства так или иначе влияют на местный образ жизни. Торговля процветает.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Хуачанбей – уникальный рынок электроники. В этих высотках можно найти всё: от последних гаджетов до их мельчайших запчастей. И даже тут же собрать себе из них смартфон или планшет.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Ван Цяо Ли, предприниматель:
Клиенты приезжают со всего мира, первая группа покупает оптом для производств. Вторая – на перепродажу, самый главный рынок – все же китайский. Интернет изменил бизнес-модель: раньше клиенты приходили на переговоры, а сейчас все заказы онлайн. Здесь самые передовые технологии, поэтому много жителей работают в этой сфере.

Впрочем, сейчас конкуренцию местным готовы составить такие умные машины.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Робот-швейцар встречает гостей в первом в мире 5G-отеле. Проект, презентованный в Шэньчжэне на неделе, – фундамент трансформации всего гостиничного бизнеса. В традиционные королевские интерьеры президентского номера отлично вписываются футуристические новинки.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei


Более 700 экспертов отрасли со всего мира. Глобальный саммит аналитиков Huawei. Телекоммуникационный гигант и лидер по развитию 5G-технологии делится планами цифровой трансформации: к 2025 58 % населения будут пользоваться 5G.

Huawei Technologies: «Скачать HD-фильм можно будет за 7 секунд»

В наши дни советскому ученому Леониду Рогозову не пришлось бы собственноручно удалять себе аппендицит на Антарктиде.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

На расстоянии 3000 километров от пациента в этом году китайский хирург провел операцию на головном мозге. Дистанционная медицина для жителей отдаленных районов, беспилотные автомобили, виртуальная реальность от облачных сервисов, что сделает ее доступнее и дешевле, и гаджеты постоянно онлайн.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Эдвин Диндер, вице-президент департамента Huawei Technologies:
Если человек звонит в экстренную службу, у оператора уже будет информация, где он находится. В случае большого пожара да или просто трафика система позволит повысить оперативность и даже предупредить ЧП. Более того, с помощью машинного обучения камеры учатся друг у друга, вступая в коммуникацию между собой без участия человека. В Беларуси мы уже работаем с правительственными и частными организациями, чтобы создать так называемую цифровую платформу для интеграции различных сервисов.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

А эта территория с живописными ландшафтами и замками – не очередной парк развлечений, как может показаться. Такой «Диснейлэнд для взрослых» построил Huawei. 25 тысяч сотрудников компании занимаются здесь исследованиями и разработками.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Якуб Адамович, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Европейского региона Huawei Technologies:
2/3 рабочей силы Huawei заняты в исследованиях и развитии, это очень высокая пропорция для ИКТ-индустрии. Мотивировать их – приоритет компании.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

180 тысяч сотрудников по всему миру. Huawei – cамый известный резидент Шэньчжэня и крупнейший налогоплательщик. Сегодня корпорация не только в топ-3 по продажам смартфонов в мире, но и поставщик корпоративных решений. Первый отель с Wi-Fi 6, «умные модели» аэропортов и вокзалов, дата-центры. Проект «умный кампус» реализуется в Беларуси.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Дун Айбо, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Центрального-Азиатского региона Huawei Technologies:
Беларусь очень быстро развивается в сфере ИКТ и IТ. Беларусь обладает очень хорошим преимуществом в этой сфере – у вас очень высококачественное образование, большое количество айтишников, поэтому большие перспективы.

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Ставка на инновации, открытость и внедрение высоких технологий. Китайская Кремниевая долина для нас не только партнер в новом интеллектуальном мире, но и вдохновляющий пример, как использовать потенциал для экономического роста. Не даром Минск и Шэньчжэнь уже связывают побратимские связи.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсудили на неделе в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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