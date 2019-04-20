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Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

21.04.2019 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Главная политическая интрига – в Украине завершился второй тур выборов президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Избирательные участки закрылись в 20.00. официальные итоги окончательно подведут 22 апреля, а пока о цифрах, которые известны к этому часу.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Согласно первым данным Национального экзитпола, за Владимира Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за Петра Порошенко – 27,3%. Действующий президент признал результаты экзитпола, Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой и заявил, что не уйдет из политики.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Хлеба и зрелищ – со времён Древнего Рима потребности людей мало изменились. Но о хлебе в Украине придётся думать уже новому президенту. Кандидаты обеспечили зрелище.

Сценарий этой истории писали политтехнологи штабов обоих кандидатов. Казалось бы, выдвинутые Владимиром Зеленским условия дебатов для Петра Порошенко неприемлемы. Но нет. И вот уже ставшее крылатым:

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Ну, стадион так стадион. Жду вас, Владимир Александрович.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Прильнув к экранам смартфонов и телевизоров, дебатов ждала вся страна. Но для начала был «кровавый» пролог.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Накануне выборов в Украине пролилась кровь… кандидатов в президенты. Правда, лишь в объёмах, необходимых для лабораторных исследований. Претендентов на пост главы государства проверили на алкогольную и наркозависимость.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Пресс-конференции по поводу сдачи анализов – безусловное, но неоднозначное ноу-хау. Кто и чего больше сдал СМИ, обсуждали с упоением целую неделю. Однако чистые анализы кандидатов вовсе не означали, что украинцам удастся избрать «чистого» президента. Слишком много грязи вылито друг на друга оппонентами. В какой-то момент Владимира Зеленского, например, и вовсе размазали. По дороге. Грузовиком.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Вирусное видео в цифровую эру – сильный аргумент.  Вместо борьбы политических программ, анонсов реформ и стратегий украинский избиратель получил реалити-шоу с самыми узнаваемыми людьми страны в главных ролях.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Евгений Магда, директор Института мировой политики (Украина):
Как по мне, должна вызывать раздражение у думающих избирателей, это технология ложного объекта. Начиная с 3 апреля, мы с вами живем в условиях – перефразируя название известного фильма – «анализируя дебаты». У нас идёт речь о том, где, как и кому сдавать анализы, на каких условиях проводить телевизионные дебаты. Тогда как уходит драгоценное время для обсуждения возвращения Донбасса, Крыма, евроинтеграции, кадровых вопросов и много другого.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Услышать конструктивную критику и реальные планы украинцы до последнего надеялись на дебатах, о которых всё никак не могли договориться кандидаты. Пётр Порошенко упрекал Владимира Зеленского в трусости и настойчиво искал встречи.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

В студию телеканала 1+1 действующий президент страны пришёл в поисках оппонента, когда тот уже был на полпути во Францию для встречи с тамошним президентом. 14 апреля на «Олимпийском» Пётр Порошенко опять дебатировал в одиночестве.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

И всё же спорткомплекс «Олимпийский» дождался апогея – главных дебатов страны. Бесплатные билеты своим сторонникам кандидаты раздавали каждый по своей технологии. Владимир Зеленский – онлайн на специальном сайте. Пётр Порошенко – по-старинке бумажные. В результате вместо ожидаемых 60 тысяч на стадион дошло лишь 22.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

За минуту до начала дебатов казалось, что взаимная неприязнь кандидатов непреодолима. Но и здесь сценаристы удивили. Пётр Порошенко вместе со своей командой переходит на сцену к Владимиру Зеленскому. В то, что они способны пожать друг другу руки после всего что было за эти три недели, верили немногие. И вот телекамеры крупным планом фиксируют исторический момент.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Однако на этом любезности закончились. 40 минут взаимных упрёков и обвинений. Концентрированный коктейль из всего, что уже не раз говорили кандидаты.

И всё же есть в Украине темы, которые способны не только объединить, но и поставить на колени даже таких разных людей.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Перед каждым ребенком, который не дождался отца.

Кульминация трёх недель ожидания получилась яркой и неоднозначной.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

То, что и ожидали. Что Зеленский должен был сказать, то и сказал.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Президент выглядел на все 100. Пришёл с гордо поднятой головой и сказал всё, как оно есть.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Было интересно посмотреть, но без этих дебатов, в принципе, можно было обойтись.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Надеюсь, весь мир увидел что это очень плохая идея – на стадионе проводить дебаты. Всё зависит от публики: у кого больше – тот и победил.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

И всё же главный итог дебатов (и это отметили не только в Украине) – кандидатам удалось заставить украинцев, возможно, как никогда, серьезно подумать и осмыслить ценность и важность голосования. Тем временем, день тишины чуть не закончился скандалом.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Александр Добриян, корреспондент:
До начала голосования – менее 10 часов. Суд рассматривает иск независимого наблюдателя Андрея Хилько. Он требует лишить регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Истец счёл бесплатные билеты на те самые дебаты «подкупом» избирателей.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Андрей Хилько, официальный наблюдатель за выборами президента Украины:
Нельзя предлагать что-либо бесплатно в ходе предвыборной агитации. Если мы сегодня в ходе судебного заседания признаем, что суд не видит здесь нарушения, завтра можно будет предлагать пригласительные с конвертами с деньгами.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Сергей Ионушас, официальный представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского:
Когда судья попросил процитировать норму закона, на которую ссылается истец, к сожалению, он не смог этого сделать. Наверное, потому что этой нормы не существует.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Иски Андрея Хилько за последние три недели уже отклоняли не менее пяти раз. И нынешний выглядел очередным фейком. Последнее слово – за судом. А неожиданностям здесь научились не удивляться.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Всё в порядке. Утром Владимир Зеленский в бодром настроении и по-прежнему в статусе кандидата в президенты спешит на избирательный участок. В бюллетени всего два имени. Напротив одного из них начинающий политик, по его собственному признанию, однажды уже ставил «галочку» и ошибся. Так что в этот раз – без вариантов. С журналистами Зе-кандидат общается меньше, чем в первом туре, и спешит покинуть участок.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Александр Добриян:
Накануне выборов Пётр Порошенко призывал украинцев прийти на избирательные участки в вышиванках. Но людей в национальной одежде не так много.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

В классическом костюме и сам действующий президент. Зато в  вышиванках его родные. Вообще, большая семья поддерживала своего кандидата на протяжении всей этой непростой предвыборной кампании.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

В отличие от оппонента, Пётр Порошенко сегодня много общался с журналистами, повторил все тезисы на русском и на английском. И даже подарил президентскую ручку члену комиссии.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Надежда – главное слово дня. Именно с ней пришли сегодня украинцы на избирательные участки и с ней делали свой выбор. Вне зависимости от кандидата, ожидания одни и те же у всех – жить лучше в процветающей стране.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Голосовала за Петра Порошенко. За будущее нашей страны. Для нас это важно. Столько сколько сделано за последние пять лет. Не без ошибок, конечно. Но куда бы я не приезжала в эти пять лет, я гордилась своей страной»

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Люди сейчас проснулись и пошли. Молодёжь пошла. Мы уходящее, они приходящее. Им жить. За Зеленского я голосовала.

В целом, избирательная кампания даже по украинским меркам выдалась очень яркой. Правда, это никак не приблизило рядовых украинцев к пониманию того, а что же дальше. В состоянии перманентной неизвестности Украина будет жить еще по крайней мере полгода.

На утро после второго тура выборов будут известны результаты президентских выборов, но это лишь половина пути. Обоим сегодняшним кандидатам ещё предстоит побороться за места в Верховной раде для своих единомышленников. На осень назначены выборы парламентские.

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Новости Украины. Главная политическая интрига – в Украине завершился второй тур выборов президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Избирательные участки...
 
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