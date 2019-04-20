Игорь Тихонко: «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Игорь Тихонко, директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси по теннису, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вас уже можно представлять как капитана мужской сборной по теннису?









Игорь Тихонко, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Да, с этого года я возглавляю Кубок Дэвиса как капитан. Планируем в сентябре сыграть в Минске против сборной Португалии.

«Огромное спасибо нашим девушкам, что они устроили такой праздник для всей нашей публики».

Сегодня поговорим об игре с австралийками. Какое впечатление она у вас оставила?

Игорь Тихонко:

Огромное спасибо нашим девушкам, что они устроили такой праздник для всей нашей публики, показали игру высочайшего класса. Судьба решилась буквально в последнем сете этого матча. Играли против сильнейшей пары в мире, одной из самых сильных пар в мире.

Отдельное большое спасибо Азаренко. Ее приезд решился буквально за два дня до вылета в Австралию. У нее были проблемы личного характера. Тем не менее, она нашла возможность прилететь, сыграла потрясающие матчи, великолепные просто. Я рад за нее, что она набирает форму.

Еще поговорим об Арине Соболенко. Много была разговоров о том, что она стала предсказуемой для соперниц, что кризис в ее игре. Стосур ей обыграть удалось, с Барти – проблемы. Почему?





Игорь Тихонко:

С Барти во всем мире у девушек проблемы. По-моему, с начала этого года она проиграла всего три матча. Как мы видим, у всех проблемы с Барти. Барти – открытие этого года. Чтобы ее обыграть, Соболенко и Азаренко должны были находиться в своей лучшей форме.

Решение, что вторым номером вместо Саснович будет Азаренко – оно правильное?

Игорь Тихонко:

Капитан собирает эту информацию от всех: от игроков, от тренеров, от врача, который там находится, от спаррингов. И потом на основании этого принимает решение. Он ответственный за то, кто будет играть.

Об Александре Саснович: «Наверное, у нее произошел какой-то спад. Но у спортсменов всё время происходят спады».

Что касается Александры Саснович. Можно ли сказать, что у нее ступор в карьере? Она редко выигрывает, у нее поменялся тренер.

Игорь Тихонко:

Естественно, если бы все было замечательно, она бы не меняла тренеров, продолжала бы выигрывать. Наверное, у нее произошел какой-то спад. Но у спортсменов всё время происходят спады. Во всем мире есть несколько игроков, которых можно назвать – условно: Сирену, Винус в свое время, Федерер, Надаль, которые шли только по восходящей, которые могли продержаться 5-6 лет наверху, первым номером и практически без спадов.

«Пара – это вообще такая игра, она называется «Найди слабое звено»».

Возвращаясь к игре: всё решалось в паре. Как вам этот матч?





Игорь Тихонко:

Пара – это вообще такая игра, она называется «Найди слабое звено». В паре забить очень сложно. Два игрока на корте, они делят корт и забить мяч очень сложно. Всегда есть слабое звено.

Вот австралийки нашли это слабое звено: это была Соболенко у сетки. У австралиек, как ни странно, слабым звеном была Стосур. Она проиграла два матча и несмотря на то что она была в очень хорошей физической форме, во втором матче она делала огромное количество двойных, делала очень много ошибок против Вики. Было понятно, что она подсела. Подсела не физически, подсела ментально, психологически. Я думал, что наши девушки будут использовать этот момент, что они загрузят Стосур, но не у сетки, потому что у сетки она играет великолепно, а сзади. На ее подаче, на ее приеме. К сожалению, наши девушки распределили игру как 50/50. А я считаю, что им нужно было как можно меньше играть на Барти и как можно больше перевести игру на Стосур.

«Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся».

В последнее время Соболенко и Азаренко вас не удивляют? Они ведь зарекомендовали себя как одиночницы.

Игорь Тихонко:

Азаренко вообще универсальный игрок. Она и пару, и одиночку, и микст играет одинаково хорошо. Меня это не удивляет. Вот то, что Соболенко прибавила в паре... У нее всегда не очень хорошая была игра слету. Всегда так было. Мощная игра сзади, не очень хорошая игра слету. Но то, что Турсунов проделал с ней огромную работу и она теперь в паре завоевывает титулы, это удивило, безусловно.

Они были под загрузкой, а их выпустили на парную игру. То есть это оказалось правильным решением?





Игорь Тихонко:

Безусловно. Потому что тут кроме физического, имеет место фактор психологического давления на соперников. Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся. И как бы они не играли, в одиночке или в паре, их всё равно боятся, их всё равно уважают. Потому что они непредсказуемые, они мощные, они агрессивные, они могут сделать всё, что угодно. У них характер, они могут переломить игру, могут выйти из любой ситуации.

И о мужской нашей сборной. В сентябре нас ждут игры Первой Евро-Африканской зоны. Играем с португальцами.

Игорь Тихонко:

Играть будет очень сложно. Это очень серьезный матч, несмотря на то что мы играем дома, на своих кортах, наши игроки привыкли к этому, но это очень тяжелый матч.

«Нужно растить своих игроков и находить новые таланты».

Играть придется без Максима Мирного. Это страшно?





Игорь Тихонко:

Волков бояться – в лес не ходить. Ясно, что Максим Мирный должен был когда-то закончить карьеру, он же не может играть до 55. Нужно растить своих игроков и находить новые таланты.

Судя по всему, в ближайшее время в нашей мужской команде будет перестройка, омоложение?

Игорь Тихонко:

Оно уже естественным образом происходит. На сегодняшний день и Егор, и Илья – это первые номера в нашей команде. Третьим мы рассматриваем Згировского, Борисюка. Дальше идут юниоры, которых всё равно нужно подтягивать, давать им возможность играть.

«Теннис сегодня сосредоточен только в Минске. Немножко в Гомеле».

Если мы говорим о юниорах. Ну где-то же их нужно искать. А где?





Игорь Тихонко:

Наиболее правильной историей было бы искать их еще в детских садах и в начальных классах школ. Потом кто-то из них – потому что это интересно и весело – придет к тому, чтобы отправиться дальше, в детские спортивные школы и заниматься там. Вот это и будет то, откуда берутся юниоры. А дальше их нужно подхватывать. Нужно обучать тренеров, чтобы они могли ставить правильную технику с ранних лет, и дальше уже двигать на самые высокие позиции.

Я считаю, у нас в республике созданы условия, которые созданы еще, может быть, в шести-восьми странах мира. При том, что международное членство в теннисе – порядка 230 стран. Безусловно, нужно развивать теннис в областях. Теннис сегодня сосредоточен только в Минске. Немножко в Гомеле. Больше тенниса практически нигде нет. В областях, как правило, развивается два-три вида спорта. И если развивать теннис, будет приходить сотни детей, из которых можно делать отбор. Делаешь отбор – у тебя появляются талантливые дети. Если ты их правильно обучил, этих талантливых детей можно передавать в интернат, можно передавать к нам, мы будем ими заниматься, растить дальше. Тогда будет преемственность. Тогда будет не набор, а отбор. Тогда будут появляться всё время новые имена в теннисе.