|
Игорь Тихонко: «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Игорь Тихонко, директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси по теннису, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Вас уже можно представлять как капитана мужской сборной по теннису?
Игорь Тихонко, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:
Сегодня поговорим об игре с австралийками. Какое впечатление она у вас оставила?
Игорь Тихонко:
Отдельное большое спасибо Азаренко. Ее приезд решился буквально за два дня до вылета в Австралию. У нее были проблемы личного характера. Тем не менее, она нашла возможность прилететь, сыграла потрясающие матчи, великолепные просто. Я рад за нее, что она набирает форму.
Еще поговорим об Арине Соболенко. Много была разговоров о том, что она стала предсказуемой для соперниц, что кризис в ее игре. Стосур ей обыграть удалось, с Барти – проблемы. Почему?
Игорь Тихонко:
Решение, что вторым номером вместо Саснович будет Азаренко – оно правильное?
Игорь Тихонко:
Что касается Александры Саснович. Можно ли сказать, что у нее ступор в карьере? Она редко выигрывает, у нее поменялся тренер.
Игорь Тихонко:
Возвращаясь к игре: всё решалось в паре. Как вам этот матч?
Игорь Тихонко:
Вот австралийки нашли это слабое звено: это была Соболенко у сетки. У австралиек, как ни странно, слабым звеном была Стосур. Она проиграла два матча и несмотря на то что она была в очень хорошей физической форме, во втором матче она делала огромное количество двойных, делала очень много ошибок против Вики. Было понятно, что она подсела. Подсела не физически, подсела ментально, психологически. Я думал, что наши девушки будут использовать этот момент, что они загрузят Стосур, но не у сетки, потому что у сетки она играет великолепно, а сзади. На ее подаче, на ее приеме. К сожалению, наши девушки распределили игру как 50/50. А я считаю, что им нужно было как можно меньше играть на Барти и как можно больше перевести игру на Стосур.
В последнее время Соболенко и Азаренко вас не удивляют? Они ведь зарекомендовали себя как одиночницы.
Игорь Тихонко:
Они были под загрузкой, а их выпустили на парную игру. То есть это оказалось правильным решением?
Игорь Тихонко:
И о мужской нашей сборной. В сентябре нас ждут игры Первой Евро-Африканской зоны. Играем с португальцами.
Игорь Тихонко:
Играть придется без Максима Мирного. Это страшно?
Игорь Тихонко:
Судя по всему, в ближайшее время в нашей мужской команде будет перестройка, омоложение?
Игорь Тихонко:
Если мы говорим о юниорах. Ну где-то же их нужно искать. А где?
Игорь Тихонко:
Я считаю, у нас в республике созданы условия, которые созданы еще, может быть, в шести-восьми странах мира. При том, что международное членство в теннисе – порядка 230 стран. Безусловно, нужно развивать теннис в областях. Теннис сегодня сосредоточен только в Минске. Немножко в Гомеле. Больше тенниса практически нигде нет. В областях, как правило, развивается два-три вида спорта. И если развивать теннис, будет приходить сотни детей, из которых можно делать отбор. Делаешь отбор – у тебя появляются талантливые дети. Если ты их правильно обучил, этих талантливых детей можно передавать в интернат, можно передавать к нам, мы будем ими заниматься, растить дальше. Тогда будет преемственность. Тогда будет не набор, а отбор. Тогда будут появляться всё время новые имена в теннисе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Игорь Тихонко, директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси по теннису,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)