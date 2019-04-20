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Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку белорусские грации принесли в медальную копилку страны шесть наград, сообщили в программе «Неделя спорта».
Золото и бронза на счету «групповичек» – две медали на шестерых, а вот остальные четыре достались Мелитине Станюте – одно серебро в индивидуальных выступлениях с обручем и целых три бронзы: мяч, булавы и многоборье.
Назад в прошлое прима отправилась при помощи не машины времени, а личного гаджета.
«Было просто удовлетворение от проделанной работы»
Мелитина Станюта, четырехкратный призер первых Европейских игр:
«Я никогда не ездила за медалями»
Бакинский ковер благоволил белоруске, однако никто не подозревал, что помимо острой борьбы с конкурентками, наша грация одновременно боролась и с непредвиденными обстоятельствами.
Мелитина Станюта:
Мелитина Станюта:
Об импровизации в художественной гимнастике
Она выходила и выступала как в последний раз в жизни. В ее программе не было места импровизации, ведь в художественной гимнастике это завуалированная ошибка.
Мелитина Станюта:
Как помогает поддержка болельщиков
Всего девяносто секунд длится выступление гимнастки, и этого времени ей достаточно, чтобы покорить десятки сотен разноязычных зрителей.
Мелитина Станюта:
В программе вторых Европейских игр художественная гимнастика вновь на первых ролях.
«Я буду болеть, буду поддерживать, может быть, буду комментировать»
Четырехкратный призер Бакинского мультифорума окажется по другую сторону ковра.
Мелитина Станюта:
«Дома выступать колоссально тяжело»
Мелитина Станюта:
Состязания по художественной гимнастике в Минске пройдут 22 и 23 июня. Остается только дождаться старта и обязательно верить, что белорусским грациям, нежным и хрупким, под силу повторить успех.
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Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку белорусские грации принесли в медальную копилку страны шесть наград, сообщили в программе «Неделя спорта». ...
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