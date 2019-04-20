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Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»

21.04.2019 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку белорусские грации  принесли в медальную копилку страны шесть наград, сообщили в программе «Неделя спорта».

Золото и бронза на счету «групповичек» – две медали на шестерых, а вот остальные четыре достались Мелитине Станюте – одно серебро в индивидуальных выступлениях с обручем и целых три бронзы: мяч, булавы и многоборье.

Назад в прошлое прима отправилась при помощи не машины времени, а личного гаджета.

«Было просто удовлетворение от проделанной работы»

Мелитина Станюта, четырехкратный призер первых Европейских игр:
Ни гордости, ни сожаления не было, было просто удовлетворение от проделанной работы.

Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»

«Я никогда не ездила за медалями»

Бакинский ковер благоволил белоруске, однако никто не подозревал, что помимо острой  борьбы с конкурентками, наша грация одновременно  боролась и с непредвиденными обстоятельствами.

Мелитина Станюта:
Вспоминая арену, на которой мы выступали, она нас сначала пугала, потом впечатляла, потом опять пугала. Обычно у нас ковер вровень с полом идет, а там надо было подняться на ступеньки, как в спортивной гимнастике, для нас это было впервые. Арена была огромная, и там был не только ковер художественной гимнастики, но и акробатики и еще чего-то.

Мелитина Станюта:
Я никогда не ездила за медалями, они всегда приходили вместе с хорошим выступлением.

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
Фото: instagram.com/melitinastaniouta

Об импровизации в художественной гимнастике

Она выходила и выступала как в последний раз в жизни. В ее программе не было места импровизации, ведь в художественной гимнастике это завуалированная ошибка.

Мелитина Станюта:
В художественной гимнастике импровизировать невозможно, это не фигурное катание. Во-первых, у нас всего 90 секунд, и импровизация включается тогда, когда у тебя случается ошибка, например, если ты бежишь за обручем или за мячом, то понимаешь, что какую-нибудь дорожку шагов, или мастерство, или еще что-то ты должна пропустить. И ты думаешь: «Ага, это стоит меньше, значит это можно пропустить».

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
Фото: instagram.com/melitinastaniouta

Как помогает поддержка болельщиков

Всего девяносто секунд длится выступление гимнастки, и этого времени ей достаточно, чтобы  покорить десятки сотен разноязычных зрителей.

Мелитина Станюта:
В Баку, наверное, меня больше всего впечатлило наличие зрителей. Мне было приятно, что меня узнавали и кричали: «Мелита, давай!», на разных языках. «Беларусь, вперед», – всегда говорили.  

В программе вторых Европейских игр художественная гимнастика вновь на первых ролях.

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
Фото: instagram.com/melitinastaniouta

«Я буду болеть, буду поддерживать, может быть, буду комментировать»

Четырехкратный призер Бакинского мультифорума окажется по другую сторону ковра.

Мелитина Станюта:
На вторых Европейских играх мое присутствие начнется с эстафеты огня. Это очень здорово – я несу факел. Сразу после открытия Игр будет художественная гимнастика, и, конечно, я буду болеть, буду поддерживать, может быть, буду комментировать. Я готова на все, любым своим участием поддержать художественную гимнастику, которая будет у нас в Минск-Арене. Кстати, тоже довольно большая площадка.

«Если я не буду комментировать, конечно, буду кричать»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
Фото: instagram.com/melitinastaniouta

«Дома выступать колоссально тяжело»

Мелитина Станюта:
Дома выступать колоссально тяжело, потому что там и мама, и папа, и одноклассники. Удастся ли нашей стране удивить Европу тем, как у нас все будет происходить? Я надеюсь, что да, и я знаю, что вся почва для этого есть.

Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»

Состязания по художественной гимнастике в Минске пройдут 22 и 23 июня. Остается только дождаться старта и обязательно верить, что белорусским грациям, нежным и хрупким, под силу повторить успех.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку белорусские грации  принесли в медальную копилку страны шесть наград, сообщили в программе «Неделя спорта». ...
 
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