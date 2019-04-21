В Послании определены основные направления дальнейшего устойчивого развития Беларуси — Щеткина

Источник материала: Вороновская газета





В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко определил основные направления дальнейшего устойчивого развития государства. На это обратила внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, Национальный координатор по Целям устойчивого развития, председатель БСЖ Марианна Щеткина по итогам Послания.

Она подчеркнула, что в Беларуси на государственном уровне принимаются должные меры по реализации устойчивого развития. Речь идет в первую очередь о достижении устойчивого экономического роста как условия обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа. Это в том числе и дальнейшее обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов, улучшение качества жизни через здоровье, хороший уровень образования и достойную работу. Марианна Щеткина подчеркнула, что именно этим темам уделил большое внимание глава государства.

Как председатель Белорусского союза женщин она считает важным, что в соответствии с требованиями Президента, в стране целенаправленно проводится работа по поддержке семей, воспитывающих детей, особенно многодетных.

Марианна Щеткина назвала Послание масштабным и системным документом, в котором определены основные векторы дальнейшего развития белорусского государства.

https://www.belta.by/