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С 1 мая пенсии вырастут на 6%

21.04.2019 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявила в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пишет БелТА.

«Как у министерства, у нас многовекторное направление работы. Прежде всего, это уровень заработной платы, достойные рабочие места. Второе направление - люди пожилого возраста: уровень их жизни и др.», - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, министерством подготовлены конкретные предложения о повышении пенсий с 1 мая этого года. «В среднем, наше предложение - повышение на Br25. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», - отметила министр.



 
 
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Об этом заявила в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пишет БелТА.
 
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