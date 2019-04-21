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С 1 мая пенсии вырастут на 6%
Источник материала: Партизан
Об этом заявила в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич,
«Как у министерства, у нас многовекторное направление работы. Прежде всего, это уровень заработной платы, достойные рабочие места. Второе направление - люди пожилого возраста: уровень их жизни и др.», - сказала Ирина Костевич.
По ее словам, министерством подготовлены конкретные предложения о повышении пенсий с 1 мая этого года. «В среднем, наше предложение - повышение на Br25. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», - отметила министр.
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Об этом заявила в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пишет БелТА.
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