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Кто Вы, мистер Зе: Все, что нужно знать о Владимире Зеленском

21.04.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биография и ключевые моменты из жизни Владимира Зеленского.

Кто Вы, мистер Зе: Все, что нужно знать о Владимире Зеленском
rbc.ua
Выборы президента Украины подходят к концу, и скоро ЦИК огласит их результаты. Главным открытием этой кампании стал шоумен Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь объявил, что идет в президенты, после чего несколько месяцев был лидером предвыборной гонки, а в первом и втором туре голосования получил максимальную поддержку избирателей (результаты экзит-полов не оставляют сомнения). И хотя Зеленский - один из самых узнаваемых украинцев, на самом деле о его реальной, а не экранной жизни широкой публике известно не так много. Знакомим вас поближе с без пяти минут будущим президентом Украины.

Общая информация

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в еврейской семье. Перед поступлением в гимназию четыре года жил в Монголии в городе Эрдэнэт, после семья вернулась в Кривой Рог. Отец шоумена, Александр Зеленский, заведовал кафедрой информатики в Криворожском филиале Киевского экономического университета. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Мама Римма Зеленская - работала инженером, сейчас занимается домашним хозяйством.


В 2003 году Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко, с которой учился в параллельном классе. У Зеленских двое детей: дочь Александра (2004 г. р.) и сын Кирилл (2013 г. р.).

Зеленский окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал.

Карьера

В студенческие годы Зеленский увлекся КВН и создал театр миниатюр "Беспризорник". В этот же период вместе с Александром Пикаловым и Денисом Манжосовым организовал команду КВН "Молодой Кривой Рог". Затем были игры за криворожскую команду КВН "Запорожье–Кривой Рог–Транзит". Несколько позже появилась команда "Сборная Кривого Рога", а в 1997 году – команда "95 квартал", в которой Зеленский стал капитаном, актером и автором многих номеров.

С 1999 года команда выступала в Высшей лиге КВН в Москве. 


В 2003 году между "95 кварталом" и компанией "Амик", которая руководила КВНом, произошел конфликт. Заключался он в том, что Зеленскому предложили остаться в КВН на должности автора и редактора, но без команды. Зеленский отказался и покинул КВН вместе с командой.


После этого инцидента командой шутников заинтересовались украинские телеканалы, а "95 квартал" начал готовить серию концертов из лучших номеров команды для канала "1+1". В 2005 году на телеканале "Интер" вышел первый выпуск "Вечернего квартала". С 23 декабря 2010 по 3 сентября 2012 года Зеленский занимал должность генерального продюсера телеканала "Интер". А в октябре 2012 года шоумен и "Студия квартал 95" заключили контракт с каналом "1+1". 

Кроме "Вечернего квартала", студия выпустила ряд проектов, среди которых "Бойцовский клуб", "Украина, вставай", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев" и "Лига смеха".

Зеленский также является сценаристом, продюсером и актером нескольких фильмов и сериалов: "Сваты", "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "Я, ты, он, она". А в 2015 году мир увидел первый сезон сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл президента Украины.

Политика

После выхода "Слуги народа" Зеленского начали ассоциировать с его персонажем в сериале, Василием Голобородько. Некто даже подозревает, что "Слуга народа" появился с прицелом на реальную президентскую кампанию Владимира Зеленского, хотя сам актер это отрицает. В последние годы шоумена начали включать в списки потенциальных кандидатов на должность президента Украины. В 2017 году юристы "Студии квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа".

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года ровно в полночь произошло то, чего в принципе многие уже ждали - на канале "1+1" показали заявление Зеленского о том, что он решил побороться за первый пост в стране. При этом обращение актера показали вместо новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко, что вызвало негодование части общества. 21 января 2019 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. 

Практически сразу после регистрации Зеленского кандидатом в президенты он возглавил предвыборные рейтинги социологов. Вот так менялись рейтинги кандидата на протяжении этой избирательной кампании, согласно опросам авторитетного Киевского международного института социологии.

Избирателей не смутило отсутствие у него политического опыта и ведение им закрытой предвыборной кампании. По результатам голосования в первом туре, шоумен занял первое место, получив 30,24% голосов избирателей. Вторую строчку занял действующий президент Петр Порошенко (15,95% голосов), который вместе с Зеленским вышел во второй тур. 

Перед вторым туром выборов Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на НСК "Олимпийский" и сдать анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков - Порошенко согласился.

Из открытых источников

В своей предвыборной программе Зеленский пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку".

Зеленского связывают с олигархом Игорем Коломойским, однако оба эту связь отрицают. При этом у них общий медиабизнес, журналисты обнаружили в штабе Зеленского юриста олигарха Андрея Богдана, а канал Коломойского "1+1" активно продвигал актера в этой избирательной кампании. Сам Коломойский заявил, что интересуется делами штаба Зеленского, ему регулярно присылают информацию, и он хочет, чтобы на выборах победил именно Владимир.

Кандидатуру Владимира Зеленского на выборах поддерживают многие российские политики, среди которых лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (который неоднократно негативно отзывался про Украину и украинский народ, а также призывал к войне с соседним государством) и бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

28 марта 2019 года о своей поддержке Зеленского заявили одиозные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, которых украинский Минкульт внес в перечень украинофобов, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за их антиукраинских высказываний и поддержки российских оккупационных сил на Донбассе. Зеленский отреагировал на заявления российских актеров, назвав соответствующий ролик заказным.

Доходы

Согласно декларации, в 2017 году общие доходы Зеленского составили 4,8 млн грн. Большая часть этой суммы - доходы от бизнеса, которым владеет шоумен. Его жена в этот же период заработала 805 тыс. грн.

На счетах в банках и в наличных дома семейство хранит 727,5 тыс. долл., 50,1 тыс. евро и 1,4 млн грн.

Зеленские суммарно владеют домом и земельным участком в пригороде Киева, тремя квартирами и тремя паркоместами в Киеве и в оккупированном Крыму.

Ездит шоумен на Land Rover 2016 года выпуска, его жена - на Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

Громкие скандалы

Зеленский и Кадыров. В 2014 году "Студия квартал 95" выпустила ролик с плачущим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В этом ролике было смонтировано видео Кадырова с голосом украинского пенсионера, который расстраивался из-за сноса памятника Ленину в Харькове. Шоумен извинился за неудачную шутку, добавив, что дело не в фамилии человека, а в вещах, над которыми нельзя смеяться.

В декабре 2014 подожгли автомобиль Зеленского. А в начале 2015 года советник министра МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что силовики задержали группу из семи человек, один из которых, как сообщалось, имел связь "с главой представительства Чеченской республики".

"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых". В 2016 году во время выступления в латвийской Юрмале Зеленский сравнил Украину с "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны".

Это вызвало недовольство у некоторых высших должностных лиц в государстве и народных депутатов. Во время этой избирательной кампании актеру много раз припоминали это выступление.

Запрет сериала "Сваты". В 2017 в Украине запретили трансляцию сериала "Сваты", причиной чему стало участие в сериале российского актера Федора Добронравова, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма Россией и незаконно пересекал украинскую границу, посещая Крым. Зеленский выступил в защиту сериала и посоветовал правоохранителям сначала "побороть кумовство, а потом бороться со "Сватами".

Офшоры и бизнес в России. В январе 2019 года журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Сообщалось, что эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич. Позже Владимир Зеленский заявил, что он покинул состав акционеров кипрской компании Green Family LTD.
Призыв в армию. В Минобороны Украины заявили, что Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, присланные ему военкоматом во время мобилизации в 2014-2015 годах.

При этом сообщалось, что в 2014 году Зеленский и "Студия квартал 95" перечислили украинским военным 1 млн гривен, а также несколько раз выступали перед воинами АТО.

Зеленский vs Порошенко

Поскольку штаб Зеленского вел максимально закрытую кампанию, а штаб Порошенко до второго тура концентрировался на тех оппонентах, которые могли помешать действующему президенту пройти дальше, долгое время в публичной плоскости кандидаты не обращались друг к другу. 


Все изменилось после 31 марта. На брифинге после завершения голосования Петр Порошенко заявил, что во втором туре "судьба свела его с марионеткой Игоря Коломойского". "Коломойскому мы не дадим ни единого шанса", - заявил Порошенко.

Зеленский же лаконично подколол действующего президента, заявив, что "экзит-полов много – победитель один". Также он поблагодарил "всех украинцев, которые голосовали "не по приколу", намекнув на агитационный ролик певца Святослава Вакарчука.

После этого началось то, чего украинские выборы еще не видели, - настоящая интернет-война между кандидатами. Диджитал-составляющая на этих выборах заметно отличала их от предыдущих кампаний.

Петр Порошенко вызывал Владимира Зеленского на дебаты, надеясь там "размазать" неопытного оппонента. Актер отвечал действующему гаранту через видеоролики. В итоге вместо обсуждения будущего страны кандидаты ввязались в обсуждение анализов, потенциальных дебатов на стадионе, вылили друг на друга тонны грязи, компромата и "компромата".

Но впервые публично смогли поговорить только 11 апреля в эфире программы "Право на власть" на "1+1". Это было весьма интересное общение. Порошенко неожиданно приехал на эфир без приглашения, а Зеленский в это время находился в Париже, отказался выходить на видеосвязь, при этом нахамив действующему президенту.


Второе и пока последнее общение Зеленского и Порошенко состоялось вечером 19 апреля на НСК "Олимпийский", во время так называемых дебатов. Однако и там кандидаты не обсуждали программы, свое видение будущего страны, ограничившись обвинениями друг друга. Подробнее об этом можно почитать здесь.

В итоге, промежуток между двумя турами выборов президента запомнился избирателям накалом страстей в социальных сетях, нагнетанием информационной волны, кульминация которой пришлась как раз на банальное "ты дурак, нет, ты дурак" на стадионе.

Один из незакрытых вопросов к Зеленскому - как он будет разговаривать с обществом, с журналистами. Проверить этого мы пока не имели шанса, поскольку Владимир Александрович не дал ни одной пресс-конференции, а в немногочисленных интервью не отвечал на острые вопросы. Когда журналисты-расследователи спрашивали Зеленского о бизнесе в России, кандидат в президенты им откровенно нахамил, заявив, что "никому ничего не должен". Заметно, что Зеленскому тяжело общаться со СМИ без подготовки, он плохо воспринимает критику (а в Украине президентов критикуют как по делу, так и без него) и откровенно "плавает" в ряде важных для должности президента тем.

Как Владимир Зеленский будет превращаться из шоумена в президента, мы с вами будем смотреть в ближайшие месяцы. При этом хотелось бы слышать Зеленского в должности главы государства чаще, чем это было до сегодня.




 
 
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Биография и ключевые моменты из жизни Владимира Зеленского.
 
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